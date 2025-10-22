DJ Wolfspeed beerdigt Pläne für Produktion in Deutschland endgültig

Von Nicholas G. Miller

DOW JONES--Wolfspeed stellt Pläne zum Bau einer Fertigung im Saarland endgültig ein und wird die geplante Schließung einer Anlage in Durham im US-Bundesstaat North Carolina bis zum Jahresende abschließen.

Das Halbleiterunternehmen will sich damit der Nachfrage anpassen und die Kapitaleffizienz verbessern, wie es in einer Unternehmensmitteilung heißt.

Wolfspeed hatte im vergangenen Jahr die Schließung seines Werks in Durham angekündigt und die Entwicklungspläne für ein deutsches Werk auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt.

Unterdessen soll der Infineon-Manager Matthias Buchner mit Wirkung zum 1. Dezember neuer Chief Marketing Officer bei Wolfspeed werden.

