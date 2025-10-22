Usa Rare Earth (USAR): Dreht die Seltene-Erden-Aktie am kritischen 25-USD-Support?

Pullback könnte eine Fortsetzung des Runs bedeuten!

Rückblick

Der Chart von Usa Rare Earth zeigt eine sehr dynamische Aufwärtsbewegung, die im Zeitraum von September bis Mitte Oktober ihren Höhepunkt fand. Der Kurs stieg von unter 15 auf über 40 USD an. Dies deutet auf eine starke Akkumulationsphase und hohe Marktbegeisterung in dieser Zeit hin. Nach dem Hoch Mitte Oktober kam es zu einer scharfen Korrektur.

Usa Rare Earth-Aktie: Chart vom 21.10.2025, Kürzel: USAR Kurs: 25.45 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das Pullback-Setup signalisiert, dass der Kurs das erste aggressive "Verkaufen" nach dem Hoch überstanden haben könnte. Nun wird getestet, ob das Kaufinteresse stark genug ist, den primären Aufwärtstrend fortzusetzen. Im Idealfall hält die Unterstützung bei 25 USD stand, und der Kurs dreht nach oben ab.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte die Unterstützung brechen und der Kurs weiter fallen, könnte dies ein Signal dafür sein, dass die Korrektur tiefer geht, möglicherweise in Richtung des nächsten Gleitenden Durchschnitts, wie dem EMA 50.

Meinung

Die jüngsten Exportbeschränkungen Chinas für Seltene Erden (China dominiert den Markt) haben die Notwendigkeit einer heimischen Lieferkette in den USA dramatisch erhöht. Dies setzt Unternehmen wie USAR ins Rampenlicht und treibt auch das Sektorinteresse an. Dies stärkt die Position des Unternehmens im Kontext nationaler Versorgungssicherheit. Maßnahmen zielen darauf ab, eine vollständig integrierte Lieferkette außerhalb Chinas aufzubauen. Die charttechnische Pullback-Situation findet vor dem Hintergrund eines extrem spannenden fundamentalen Umfelds statt.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 2.60 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 617.57 Mio. USD

Meine Meinung zu Usa Rare Earth ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 21.10.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.