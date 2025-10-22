PostAuto will in der Ostschweiz ab 2027 automatisierte Elektrofahrzeuge zum Einsatz bringen - im öffentlichen Nahverkehr. Die Testfahrten zu "AmiGo" starten im Dezember 2025 - mit Technologie aus China. Das Angebot der autonom fahrenden On-Demand-Shuttles soll künftig das Angebot dort ergänzen, "wo Gebiete mit dem klassischen Linienverkehr nicht optimal erschlossen sind - zum Beispiel in ländlichen und weniger gut erschlossenen Regionen oder zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net