PTA-News: Erste Group Bank AG: Finanzkalender 2026

Erste Group Bank AG: Finanzkalender 2026

Wien (22.10.2025)

Ereignis Datum Ergebnis für das Geschäftsjahr 2025 26. Februar 2026 Jahresfinanzbericht 2025 13. März 2026 Nachweisstichtag Hauptversammlung 7. April 2026 Ordentliche Hauptversammlung in Wien 17. April 2026 Ex-Dividendentag 22. April 2026 Nachweisstichtag Dividenden (Record date) 23. April 2026 Dividendenzahltag 24. April 2026 Ergebnis zum 1. Quartal 2026 30. April 2026 Halbjahresfinanzbericht 2026 30. Juli 2026 Ergebnis zum 3. Quartal 2026 30. Oktober 2026

Den aktuellen Stand finden Sie auch auf der Erste Group Website. Der Finanzkalender kann Änderungen unterliegen.

Aussender: Erste Group Bank AG
Website: www.erstegroup.com

