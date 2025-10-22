Anzeige
WKN: 909943 | ISIN: AT0000652011 | Ticker-Symbol: EBO
Xetra
22.10.25 | 15:20
82,90 Euro
-0,84 % -0,70
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
ATX
CECE Composite Index
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
ERSTE GROUP BANK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ERSTE GROUP BANK AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
82,7582,8016:10
82,7582,8016:10
Dow Jones News
22.10.2025 15:51 Uhr
158 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: Erste Group Bank AG: Finanzkalender 2026

DJ PTA-News: Erste Group Bank AG: Finanzkalender 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Erste Group Bank AG: Finanzkalender 2026

[ PDF ]

Wien (pta000/22.10.2025/15:15 UTC+2) 

Ereignis                  Datum 
Ergebnis für das Geschäftsjahr 2025    26. Februar 2026 
Jahresfinanzbericht 2025          13. März 2026 
Nachweisstichtag Hauptversammlung     7. April 2026 
Ordentliche Hauptversammlung in Wien    17. April 2026 
Ex-Dividendentag              22. April 2026 
Nachweisstichtag Dividenden (Record date) 23. April 2026 
Dividendenzahltag             24. April 2026 
Ergebnis zum 1. Quartal 2026        30. April 2026 
Halbjahresfinanzbericht 2026        30. Juli 2026 
Ergebnis zum 3. Quartal 2026        30. Oktober 2026

Den aktuellen Stand finden Sie auch auf der Erste Group Website. Der Finanzkalender kann Änderungen unterliegen.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Erste Group Bank AG 
           Am Belvedere 1 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Thomas Sommerauer / Gerald Krames 
Tel.:         +43 (0)50100-17326 
E-Mail:        investor.relations@erstegroup.com 
Website:       www.erstegroup.com 
ISIN(s):       AT0000652011 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel) 
Weitere        Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1761138900951 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2025 09:15 ET (13:15 GMT)

© 2025 Dow Jones News
