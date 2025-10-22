© Foto: Jaque Silva - NurPhotoVertiv wächst dank des KI-Booms rasant: Der Umsatz steigt um 29 Prozent, der Auftragsbestand auf 9,5 Milliarden US-Dollar. Das Management hebt die Prognose für 2025 kräftig an.Vertiv Holdings Co hat im dritten Quartal 2025 erneut kräftig zugelegt und seine Jahresprognose angehoben. Der US-Anbieter kritischer digitaler Infrastrukturlösungen erzielte nach Unternehmensangaben einen Nettoumsatz von 2,676 Milliarden US-Dollar - ein Plus von 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft in Amerika mit einem Wachstum von 43 Prozent, während die Region Asien-Pazifik um 20 Prozent zulegte. Auftragseingänge zogen deutlich an Organisch legten sie im Jahresvergleich …Den vollständigen Artikel lesen ...
