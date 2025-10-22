Anja Schlick von Hauck Aufhäuser Lampe spricht vor dem Beginn der Boutiquen Awards 2025 über den Wandel einer Branche, die zwischen Wachstum, Digitalisierung und Generationswechsel steht. Sie betont, dass Boutiquenfonds seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil des Geschäfts sind - und es auch im neuen Verbund mit ABN AMRO bleiben werden. Im Gespräch geht es um die Bedeutung aktiver ETFs, das nachlassende Interesse an ESG-Produkten und die zunehmende Relevanz von Nachfolgelösungen für unabhängige Vermögensverwalter. Schlick plädiert dabei klar für den Erhalt einer vielfältigen Fondslandschaft - und erinnert daran, dass trotz aller Technologie "der Mensch als Ansprechpartner wichtiger denn je" bleibt. meingeldmedien boutiquenawards AssetManagement Investment Finanzbranche innovation Auf der Suche nach mehr Informationen rund ums Thema Boutiquen? Hier werden Sie fündig: https://www.mein-geld-medien.de/ Alle One on Ones zu den Boutiquen Awards 2025 finden Sie hier: https://www.mein-geld-medien.de/meingeldtv/one-on-one/boutiquenaward/

