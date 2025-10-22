Boutiquen Award 2025: Im Gespräch mit Sven Hoppenhöft von der Pro BoutiquenFonds GmbH erklärt Adrian Hurler von der Baader Bank, warum Fondsboutiquen zur DNA des Hauses gehören. Er spricht über das in Kürze startende Angebot Baader Trading, aktuelle Markttrends wie Market-Neutral-Strategien, aktive ETFs und den wachsenden Fokus auf European Small und Mid Caps. Hurler betont, wie wichtig Flexibilität und Geschwindigkeit kleiner Fondsanbieter sind - und warum die besten Investmentideen oft "aus der Garage" kommen. meingeldmedien boutiquenawards AssetManagement Investment Finanzbranche Innovation Auf der Suche nach mehr Informationen rund ums Thema Boutiquen? Hier werden Sie fündig: https://www.mein-geld-medien.de/ Alle One on Ones zu den Boutiquen Awards 2025 finden Sie hier: https://www.mein-geld-medien.de/meingeldtv/one-on-one/boutiquenaward/Quelle: Mein Geld TV
