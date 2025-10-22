

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



22.10.2025 / 16:17 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Maffei Management GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Andreas Buchner Nachname(n): Wolrad Claudy Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Maffei GmbH & Co. KGaA

b) LEI

894500FHOFZYE75TV881

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2E3806

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 2,80 EUR 148.960,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 2,80 EUR 148.960,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





22.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News