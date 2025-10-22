© Foto: Alexas_Fotos - pixabay.com

Trotz wachsender Angst vor einer KI-Blase bleiben Anleger im Kaufrausch. Die Bank of America warnt. Doch die Rendite-Gier treibt Fondsmanager weiter in Tech-Aktien.Die Sorge vor einer Blase im Bereich der künstlichen Intelligenz wächst. Dennoch zeigen sich viele Investoren unbeeindruckt und setzen weiter auf hohe Renditen. Das geht aus der jüngsten Global Fund Managers Survey der Bank of America hervor. Zwischen dem 3. und 9. Oktober befragte die Bank 166 Fondsmanager, die zusammen Vermögenswerte im Wert von 400 Milliarden US-Dollar verwalten. Rund ein Drittel der Teilnehmer nannte eine mögliche KI-Blase als größtes Risiko für die Finanzmärkte. Im Vormonat war es nur etwa ein Zehntel …