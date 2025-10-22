Kostenloses Webinar - Derivate für Anfänger - Der einfache Einstieg in die Welt der Derivate



Am heutigen Mittwoch (22.10.2025) laden wir Sie um 18:30 Uhr herzlich zu unserem Webinar "Derivate für Anfänger - Der einfache Einstieg in die Welt der Derivate" ein. Unsere Referentin Lisa Hegi freut sich auf Ihre Fragen.



Wie setzt sich der Preis für einen Standard-Optionsschein und für Open End-Turbo-Optionsscheinen zusammen? Worauf muss ich beim Handel mit Hebelprodukten besonders achten? Nach welchen Kriterien wähle ich den richtigen Broker aus?



Genau diese Fragen stehen im Mittelpunkt des heutigen Webinars. Unsere Referentin erklärt anschaulich, wie Hebelprodukte funktionieren und worauf Sie achten sollten. Denn Hebelprodukte bieten, wenn sie richtig eingesetzt werden, große Chancen, bergen aber auch Risiken. Wie immer haben Sie außerdem die Möglichkeit, live Ihre Fragen zu stellen.



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute, am 22. Oktober um 18:30 Uhr statt.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden.



