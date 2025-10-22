München (ots) -Mit dem Dallmayr Coffee Club gibt es einen neuen Place-to-be für Kaffeeliebhaber und urbane Genießer. Direkt am Münchner Marienplatz neben dem Stammhaus gelegen erwartet die Gäste ein modernes To-Go-Konzept, das Genuss, Design und Lebensfreude auf höchstem Niveau vereint. Das Opening am vergangenen Samstag, den 18.10., war ein voller Erfolg mit zahlreichen Besuchern.BESONDERE GENUSSMOMENTE ZUM AUFTAKTNeben dem perfekten Sound von DJ Nikias & Friends hatten Gäste am Glücksrad die Chance auf kostenlose Getränke und Coffee-Club-Preise. Specialty Coffees, Matcha-Kreationen, frische Focaccia und die im Haus selbstgebackene Dallmayr-Zimtblüte trafen den Geschmack der Gäste. Das Konzept vereint modernen Lifestyle mit handwerklicher Röstkunst. So entsteht ein authentisches Erlebnis ganz im Zeichen des Kaffeegenusses.TREFFPUNKT FÜR DIE NEUE GENERATION COFFEE LOVERSMit dem Coffee Club schlägt Dallmayr ein neues Kapitel in seiner Genusswelt auf und macht Röstkunst live für alle erlebbar. Das neue Konzept spricht besonders auch die Wünsche einer jüngeren, urbanen Zielgruppe an: hochwertiger Kaffee, frische Snacks, ein inspirierendes Interieur. Dank des To-Go-Fensters an der Straßenseite kann man sein Lieblingsgetränk jetzt noch schneller mitnehmen - perfekt für den Coffee-Break zwischendurch oder zum Genießen beim Flanieren durch die Münchner Innenstadt. Der Coffee Club soll aber nicht nur ein Ort für Kaffee sein, sondern darüber hinaus im wahrsten Sinne des Wortes ein Club-Gefühl vermitteln. Bereits jetzt kann man sich in der Dallmayr-App für Coffee-Workshops anmelden und in den Kursen "How to Latte Art", "How to Matcha" oder "How to Filterkaffee" das eigene Barista-Wissen erweitern. Für das Frühjahr 2026 sind weitere Community-Events wie Yoga oder ein Running-Club in Planung.Adresse: Dallmayr Coffee Club, Dienerstraße 12, 80331 MünchenÖffnungszeiten: Montag bis Samstag, 08:00 - 17:00 UhrWeitere Informationen unter www.dallmayr.com/coffee-club (https://www.dallmayr.com/de/coffee-club/)Pressekontakt:Alois Dallmayr Kaffee oHG, PressestelleDienerstraße 14 - 15, 80331 MünchenE-Mail: johanna.strucl@dallmayr.de,miriam.mueller@dallmayr.deTel.: +49 (89) 2135-142, Fax: +49 (89) 2135-167www.dallmayr.comOriginal-Content von: Alois Dallmayr Kaffee oHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122269/6143159