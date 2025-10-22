EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Bank AG / Aktienrückkauf - Abschlussmeldung

Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



22.10.2025 / 16:43 CET/CEST

Deutsche Bank AG schließt Aktienrückkauf ab



Im Zeitraum vom 17. September 2025 bis einschließlich 20. Oktober 2025 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Deutsche Bank AG, dessen Beginn nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 am 16. September 2025 für den 17. September 2025 mitgeteilt wurde (der "Aktienrückkauf"), insgesamt 8.376.498 Aktien wie folgt erworben:

Rückkaufzeitraum Aggregiertes Volumen in Anzahl Aktien Volumengewichteter Durchschnittskurs (Euro) 17.09.2025 - 20.10.2025 8.376.498 29,8454

Damit wurde der Aktienrückkauf am 20. Oktober 2025 abgeschlossen. Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 17. September 2025 bis einschließlich 20. Oktober 2025 erworbenen eigenen Aktien beläuft sich auf 8.376.498 Stück. Dies entspricht 0,43% des Grundkapitals. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich 29,8454€.



Der Erwerb der Aktien der Deutsche Bank AG erfolgte durch ein von der Deutsche Bank AG beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).



Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Deutsche Bank AG veröffentlicht: Kapitalausschüttung - Deutsche Bank .



Frankfurt, 22. Oktober 2025

Deutsche Bank Aktiengesellschaft





