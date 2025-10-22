Der chinesische Hersteller Yutong hat 400 Elektrobusse nach Pakistan geliefert, darunter die Modelle E12PRO und E9. Sie sollen nun schrittweise in 19 Städten der Provinz Punjab in den Linienbetrieb überführt werden. Es soll sich um die größte Einzelbestellung von Bussen mit alternativen Antrieben auf dem pakistanischen Markt handeln. Wie viele Exemplare der Modelle E12PRO und E9 geliefert wurden, teilt Yutong nicht mit. Auch zu weiteren eingesetzten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
