Im Jahr 2025 haben mehrere Unternehmen aus dem Bereich der Hightech-Industrie außergewöhnliche Kursgewinne erzielt. Hier sind führende Aktien, die profitiert haben.Celestica Die Aktie von Celestica hat sich 2025 zu einem der großen Überflieger an den nordamerikanischen Technologiebörsen entwickelt, gewann seit Beginn des Jahres 148 Prozent und wird mit 227 Euro bewertet. Betrachtet man die letzten fünf Jahre, kann die Aktie sogar ein Plus von 3.848 % vorweisen. Der Elektronikfertiger, der lange als unauffälliger Zulieferer für die IT-Industrie galt, profitiert nun massiv vom Boom rund um KI, Cloud-Inftrastruktur und High-Performance-Rechenzentren. Analysten reagierten entsprechend
