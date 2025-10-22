Der Fondsverband BVI hat eine neue Reihe von Research-Publikationen zum deutschen ETF-Markt eröffnet. Hintergrund ist die steigende Popularität der börsengehandelten Indexfonds. Der Verband will damit die Entwicklungen in diesem dynamischen Segment auf einer fundierten Datengrundlage darstellen. Der deutsche ETF-Markt ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Das stellt auch der Fondsverband BVI fest. Konkret ist zwischen Juni 2023 und Juni 2025 das für deutsche Anleger verwaltete Vermögen von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
