DJ Deutsche Rohstahlproduktion sinkt im September um 0,6%
DOW JONES--Die Rohstahlproduktion in Deutschland bleibt unter Druck. Wie die Wirtschaftsvereinigung Stahl mitteilte, sank die Produktion im September um 0,6 Prozent auf 2,97 Millionen Tonnen. Für die ersten neun Monate stand ein Rückgang von knapp 11 Prozent zu Buche.
October 22, 2025 10:58 ET (14:58 GMT)
