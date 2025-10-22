Gehts den Banken gut, gehts dem ATX Index gut: derzeit kommen Erste Group Bank AG, Bawag Group AG und Raiffeisen Bank International AG gemeinsam auf eine Marktkapitalisierung von rund 52 Milliarden Euro, das sind 40,8 Prozent des ATX Index. Die Aktienperformance ist heuer stark, die Aktie der RBI kommt derzeit auf knapp 50 Prozent Plus, die anderen beiden Aktien liegen deutlich über plus 30 Prozent. Diese Dominanz unterstreichen die Banken wie heute ...Den vollständigen Artikel lesen ...
