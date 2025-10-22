PFFI ist nun an den Börsen LSE, Xetra und Borsa Italiana notiert und in 11 europäischen Märkten registriert

Infrastructure Capital Advisors ("Infrastructure Capital"), ein führender Anbieter von Investmentmanagement-Lösungen für einkommensorientierte Anleger, feiert die Ausweitung seines Angebots auf Europa mit der Einführung des Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF (PFFI).

Dieser aktiv verwaltete ETF, der im September an die Börse ging, strebt diversifizierte Erträge an, indem er sich vorwiegend auf Vorzugsaktien konzentriert und damit auf hochverzinsliche Anlagen abzielt. Heute gibt PFFI außerdem seine erste Dividende in Höhe von 0,1335 USD pro Aktie (1,602 USD pro Aktie auf Jahresbasis) bekannt. Die Dividende wird am 3. November 2025 an die zum Geschäftsschluss am 29. Oktober 2025 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt.

"Wir freuen uns, Anlegern in einer Vielzahl von globalen Märkten die Möglichkeit zu bieten, von dem aktiven Managementprozess unseres Teams für Vorzugs- und Ertragspapiere zu profitieren, indem wir Marktineffizienzen identifizieren und nutzen", sagte Jay Hatfield, CEO von Infrastructure Capital Advisors. "In dieser Zeit globaler wirtschaftlicher Unsicherheit ist die Fähigkeit unseres Teams, Chancen zu nutzen, Risiken zu managen und Anlegern monatliche Erträge zu bieten, von größter Bedeutung."

Der Fonds investiert in erster Linie in ein Portfolio aus Vorzugs-, Hybrid- und einkommensgenerierenden Wertpapieren, die vom Managementteam aktiv ausgewählt werden, um die Erträge zu maximieren und strategische Chancen für eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung zu nutzen. Der PFFI UCITS ETF wird aktiv von Jay D. Hatfield, Gründer, CEO und Portfoliomanager von Infrastructure Capital, Samuel Caffrey-Agoglia, CFO und CRO, sowie Andrew Meleney, Director of Research und Portfoliomanager, verwaltet.

PFFI ist derzeit in Österreich, Dänemark, Finnland, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Schweden und dem Vereinigten Königreich registriert.

PFFI ergänzt die ETF-Palette von Infrastructure Capital, zu der auch der Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (NYSE Arca: PFFA), der InfraCap REIT Preferred ETF (NYSE Arca: PFFR), der InfraCap MLP ETF (NYSE Arca: AMZA), der Infrastructure Capital Equity Income ETF (NYSE Arca: ICAP), der Infrastructure Capital Small Cap Income ETF (NYSE Arca: SCAP) und der Infrastructure Capital Bond Income ETF (NYSE Arca: BNDS) gehören.

Hatfield ist der leitende Portfoliomanager für alle Infrastructure Capital-Fonds und bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in seine Arbeit für seine Kunden ein. Zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung verwaltet Infrastructure Capital ein Gesamtvermögen von über 2,5 Milliarden US-Dollar.

Folgen Sie Infrastructure Capital in den sozialen Medien, um alle wichtigen Marktkommentare und Wirtschaftsprognosen des Unternehmens zu erhalten:

Twitter/X

LinkedIn

Facebook

YouTube

Über Infrastructure Capital Advisors

Infrastructure Capital Advisors, LLC (ICA) ist ein bei der SEC registrierter Anlageberater, der börsengehandelte Fonds (ETFs) und eine Reihe von Hedgefonds verwaltet. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in New York City. ICA sucht nach Total-Return-Chancen, die durch Katalysatoren angetrieben werden, vor allem in wichtigen Infrastruktursektoren. Zu diesen Sektoren gehören Energie, Immobilien, Transport, Industrie und Versorgungsunternehmen. Oftmals identifiziert das Unternehmen Chancen in Unternehmen, die auf Unternehmensebene nicht besteuert werden, wie z. B. Master Limited Partnerships ("MLPs") und Real Estate Investment Trusts ("REITs"). Es sucht auch nach Chancen in Kredit- und verwandten Wertpapieren, wie z. B. Vorzugsaktien.

Aktuelle Erträge sind ein vorrangiges Ziel bei den meisten, aber nicht allen Anlageaktivitäten von ICA. Daher liegt der Schwerpunkt in der Regel auf Unternehmen, die erhebliche freie Cashflows generieren und ausschütten. Dieser Ansatz basiert auf der Überzeugung, dass materielle Vermögenswerte, die freie Cashflows generieren, einen inneren Wert haben, der sich im Laufe der Zeit wahrscheinlich nicht verschlechtern wird. Weitere Informationen finden Sie unter infracapfunds.com.

Die hierin enthaltenen Informationen geben unsere subjektiven Überzeugungen und Meinungen wieder und sind nicht als Anlage-, Steuer-, Rechts- oder Finanzberatung zu verstehen. Anleger sollten die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Kosten sorgfältig abwägen, bevor sie eine Anlage tätigen. Bitte lesen Sie den Prospekt sorgfältig durch, bevor Sie eine Anlage tätigen. Für weitere Informationen über die Strategien des Fonds oder Infrastructure Capital wenden Sie sich bitte an Craig Starr unter 212-763-8336 ( Craig.Starr@icmllc.com

Ein Wort zum PFFI-Risiko: Investitionen sind mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des Kapitals. Eine Anlage in den Fonds kann Risiken unterliegen, darunter unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Aktien, dividendenzahlenden Wertpapieren, Versorgungsunternehmen, Unternehmen mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung, Immobilieninvestmentgesellschaften, Master Limited Partnerships, ausländischen Anlagen und Schwellenländern, Schuldverschreibungen, Hinterlegungsscheinen, Marktereignissen, operativen Risiken, hoher Portfolioumschlagshäufigkeit, Handelsproblemen, aktivem Management, Handel mit Fondsanteilen, Auf-/Abschlagrisiken und der Liquidität von Fondsanteilen, die zu Kursschwankungen dieser Anlagen führen können. Ausländische Anlagen unterliegen Risiken, darunter Veränderungen der wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, Wechselkursschwankungen, Änderungen ausländischer Vorschriften und Wechselkursänderungen, die sich negativ auf die Rendite des Fonds auswirken können. Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung, ausländische Anlagen und hochverzinsliche Aktien und Schuldverschreibungen können erhöhten Risiken unterliegen. Der Fonds ist eine kürzlich gegründete Investmentgesellschaft ohne operative Vergangenheit. Eine Erörterung der Risiken finden Sie im Prospekt. Diversifizierung kann keinen Gewinn garantieren oder vor Verlusten in einem rückläufigen Markt schützen. Nur für professionelle Anleger. Kapitalrisiko. Marketingmitteilung. Unter https://hanetf.com/fund/pffi-infrastructure-capital-preferred-income-etf/ finden Sie den Prospekt und weitere Informationen über den Fonds.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251022555588/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Chris Sullivan/Aaron Siegel

Craft Capital

chris@craftandcapital.com