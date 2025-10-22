ALBANY, N.Y., Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia), ein führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen, gab heute bekannt, dass seine Anlage für sterile Arzneimittel in Burlington, Massachusetts, vom Massachusetts Legislative Manufacturing Caucus zum "Hersteller des Jahres" gekürt wurde. Die Auszeichnung wurde im Rahmen der 10. jährlichen Manufacturing Awards Ceremony verliehen, die am 21. Oktober im Gillette Stadium stattfand.

Der Standort Burlington von Curia gehört seit 2010 zum Netzwerk des Unternehmens. Die Anlage ist auf die Herstellung von Arzneimitteln in Fläschchen und Fertigspritzen für klinische Studien in der Spätphase und kommerzielle Produkte spezialisiert. Der Standort ist bekannt für sein Know-how in Bezug auf lösungsmittelbasierte Prozesse, hochviskose Formulierungen und kontrollierte Substanzen. Er beherbergt außerdem ein eigenes Prozessentwicklungslabor, das Mischstudien, Scale-up und Formulierungsentwicklung unterstützt.

"Die Mitarbeiter von Curia spielen eine entscheidende Rolle bei der Herstellung von Arzneimitteln, denen Patienten vertrauen können, und orientieren sich dabei an strengsten Qualitätsstandards", so Mari-Kate Alter, Geschäftsführerin und Standortleiterin von Curia Burlington. "Obwohl unsere direkten Kunden Pharmaunternehmen sind, kommen wir jeden Tag mit den Patienten im Hinterkopf zur Arbeit. Wir fühlen uns geehrt, zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten beitragen zu dürfen, und sind stolz darauf, für unsere Rolle im Fertigungsökosystem von Massachusetts anerkannt zu werden."

Die Kompetenzen von Curia im Bereich steriler Arzneimittel umfassen die Arbeit mit komplexen Wirkstoffen, hochwirksamen und zytotoxischen Verbindungen, hochviskosen Formulierungen und kontrollierten Substanzen, vom klinischen bis zum kommerziellen Maßstab, in vier hochmodernen Einrichtungen weltweit. Der Standort Burlington ist Teil des globalen Netzwerks steriler Abfüllanlagen von Curia, zu dem auch die klinische Produktion in Camarillo (Kalifornien) und Glasgow (Großbritannien) sowie kommerzielle und klinische Kapazitäten in Albuquerque (New Mexico) gehören.

Der 2014 gegründete Manufacturing Caucus umfasst mehr als 70 Gesetzgeber aus Massachusetts, die sich auf die Stärkung des Fertigungssektors des Bundesstaates durch Personalschulungen, Innovationsförderung und Ausbildungsprogramme konzentrieren.

"Dies ist eine spannende Zeit für engagierte Hersteller wie Curia, die das Motto 'Making It in Massachusetts' verkörpern", so Jeffrey Roy, State Representative und House Chair, Manufacturing Caucus. "Die Fertigungsindustrie ist für unsere Wirtschaft und Zukunft nach wie vor von entscheidender Bedeutung, da sie Innovationen fördert und hochbezahlte Arbeitsplätze für die Einwohner des gesamten Bundesstaates schafft. Wir freuen uns darauf, Curia bei der 10. jährlichen Manufacturing Awards Ceremony am Dienstag, dem 21. Oktober 2025, im Gillette Stadium zu feiern."

Über Curia

