© Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP - dpa-BildfunkEine neue Studie zeigt: Trumps strikter Kurs gegen Einwanderer würde die US-Erwerbsbevölkerung bis 2035 um 15,7 Millionen Menschen verringern - und das Wirtschaftswachstum um ein Drittel bremsen.Die verschärfte Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump könnte den US-Arbeitsmarkt und das Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren massiv bremsen. Laut einer neuen Studie der National Foundation for American Policy (NFAP) würde Trumps Kurs die Zahl der Erwerbstätigen bis 2035 um 15,7 Millionen verringern und das Bruttoinlandsprodukt um ein Drittel schwächen. Die Forscher erwarten bis 2028 ein Minus von 6,8 Millionen Beschäftigten, was einem Rückgang der Erwerbsbevölkerung um rund vier …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE