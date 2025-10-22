Trading-Erfolg mit Strategie und Disziplin: In diesem Gespräch spricht Richard "Richy" Dittrich (Boerse Stuttgart Group) mit Richard Dobetsberger, einem der bekanntesten Wikifolio-Trader im deutschsprachigen Raum. Über 4000 % Performance seit 2012 - wie schafft man das über so viele Marktphasen hinweg? Ritschy erklärt, wie er Aktien auswählt, seine Anlagestrategie aufbaut und Risikomanagement konsequent umsetzt. Er spricht über die Bedeutung von Disziplin, den Umgang mit Emotionen im Trading und warum er sagt: "Der Markt hat immer recht." Außerdem geht es um Rohstoffe, Kryptowährungen und die Zukunft seiner Wikifolio-Strategie "Umbrella". Ein inspirierender Einblick für alle, die verstehen wollen, was erfolgreiches Trading wirklich ausmacht.