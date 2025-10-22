Anzeige
Mittwoch, 22.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Comeback des Goldrauschs - diesmal ausgelöst durch eine Währungskrise
Dow Jones News
22.10.2025 18:45 Uhr
MÄRKTE EUROPA/Geopolitische Verstimmungen sorgen für Zurückhaltung

DJ MÄRKTE EUROPA/Geopolitische Verstimmungen sorgen für Zurückhaltung

DOW JONES--Mit Abgaben haben die europäischen Aktienmärkte den Handel am Mittwoch beendet. Die geopolitischen Risiken nehmen wieder zu. US-Präsident Donald Trump hat angedeutet, dass das geplante Treffen mit seinem chinesischen Pendant Xi Jinping möglicherweise doch nicht stattfinden könnte. Bereits abgesagt wurde das in Budapest geplante Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin, nachdem Vertreter Russlands signalisiert hatten, dass ihrerseits keine Bereitschaft bestehe, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

Der DAX verlor 0,7 Prozent auf 24.151, für den Euro-Stoxx-50 ging es 0,8 Prozent nach unten. Am Anleihemarkt zogen die Renditen leicht an, der Euro zeigte sich wenig verändert bei etwa 1,1610 Dollar zum Börsenschluss. Die Ölpreise legten kräftig zu, angetrieben von Plänen der USA, die strategischen Ölreserven aufzustocken. Weiter abwärts ging es mit dem Goldpreis, wo es nach der Rally auf Rekordhochs am Vortag zu heftigen Gewinnmitnahmen kam. Nach einem Minus von über 5 Prozent, ging es am Mittwoch um weitere knapp 2 Prozent nach unten.

Autoaktien büßten 1,5 Prozent ein. Wie Mercedes-Benz mitteilte, ist die gesamte Autobranche von der Knappheit bei Nexperia-Chips betroffen. Es sei aktuell schwierig, verlässliche Prognosen zu machen. Die niederländische Regierung übernahm jüngst die Kontrolle über Nexperia vom chinesischen Eigentümer. Nexperia-Chips kommen etwa in elektronischen Steuergeräten von Fahrzeugelektroniksystemen zum Einsatz. Mercedes verloren 2,2 Prozent, VW 2,2 Prozent und BMW 1,2 Prozent.

Technologiewerte tendierten nach einem schwachen Ausblick von Texas Instruments ebenfalls 1,5 Prozent leichter. Infineon verloren 2,9 Prozent, auch belastet von den Schwierigkeiten im Autosektor. STMicroelectronics büßten 4,1 Prozent ein. Das SAP-Papier gab 1,5 Prozent nach. Der Softwareriese veröffentlicht am Abend seine Geschäftszahlen, die über den Technologiesektor hinaus Akzente an den Börsen setzen könnten.

Teamviewer brachen um 21,6 Prozent ein, hier belastete eine gesenkte Prognose für die wiederkehrenden Umsätze. Sie werden für das Jahr nun bei 780 bis 800 (zuvor 815 bis 840) Millionen Euro erwartet. Dass das Unternehmen die Prognose für die bereinigte operative Gewinnmarge ganz leicht erhöhte, kam dagegen nicht an.

Adidas fallen trotz guter Zahlen

Für Adidas ging es 2,9 Prozent nach unten. Die Analysten von RBC werteten es zwar als positiv, dass Adidas beim operativen Ergebnis nach vorläufigen Angaben die Markterwartung im dritten Quartal um 6 Prozent übertroffen habe. Die aktualisierte Prognose liege aber nur im Einklang mit dem Konsens, betonten sie. Puma gaben 1,2 Prozent nach.

Zahlen präsentierte auch L'Oreal, der Wert verlor in Paris 6,7 Prozent. Laut den Analysten von Morgan Stanley hat sich das Umsatzwachstum im dritten Quartal zwar verbessert, die Erwartungen aber verfehlt.

Die italienische Bank Unicredit hat mit der Vorlage von Drittquartalszahlen ihre Prognose für das Gesamtjahr nur bestätigt, obwohl die Zahlen gut ausgefallen waren. Das kam an der Börse nicht gut an. Unicredit fielen 2,3 Prozent zurück.

Heineken gewannen 1,1 Prozent. Von den Analysten von Barclays hieß es, es sei eine große Erleichterung, dass die Prognose für das organische Jahreswachstum nicht unter die 4-Prozent-Marke genommen worden sei.

Kursverluste gab es bei den Aktien der Personaldienstleister nach schwachen Zahlen von Randstad. Für Randstad ging es 6 Prozent nach unten, für Adecco 5,2 Prozent. In den Randstad-Zahlen zeigten sich Spuren der schwächer werdenden Wirtschaft in Europa, hieß es. So bevorzugten Kunden von Randstad nur noch temporäre Neueinstellungen von Personen mit Zeitverträgen. Dieses Segment sei aber weniger profitabel und drücke auf die Margen. 

=== 
Index          Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn* 
Euro-Stoxx-50      5.639,21       -0,8%       +16,2% 
Stoxx-50        4.770,14       -0,5%       +11,2% 
Stoxx-600         572,29       -0,2%       +12,9% 
XETRA-DAX       24.151,13       -0,7%       +22,2% 
FTSE-100 London     9.426,99       k.A.       +13,3% 
CAC-40 Paris      8.206,87       -0,6%       +11,9% 
AEX Amsterdam       966,00       -0,1%       +10,0% 
ATHEX-20 Athen     5.139,47       +0,8%       +42,8% 
BEL-20 Bruessel     5.005,60       -0,8%       +18,3% 
BUX Budapest     104.182,83       +0,7%       +30,4% 
OMXH-25 Helsinki    5.185,26       +0,2%       +19,9% 
ISE NAT. 30 Istanbul  10.551,34       k.A.        +6,5% 
OMXC-20 Kopenhagen   1.554,00       -1,7%       -24,8% 
PSI 20 Lissabon     8.305,43       +0,4%       +29,7% 
IBEX-35 Madrid     15.781,60       +0,1%       +36,0% 
FTSE-MIB Mailand    42.209,64       -1,0%       +24,8% 
OBX Oslo        1.553,30       -0,2%       +17,1% 
PX Prag        2.343,74       +0,1%       +33,0% 
OMXS-30 Stockholm    2.745,54       -0,3%       +10,9% 
WIG-20 Warschau     2.958,78       +1,6%       +32,8% 
ATX Wien        4.625,93       -0,0%       +26,3% 
SMI Zuerich      12.614,43       -0,1%        +8,8% 
*bezogen auf Vortagesschluss 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Di, 18:07  % YTD 
EUR/USD           1,1611    +0,1%   1,1604   1,1623 +12,0% 
EUR/JPY           176,30    +0,0%   176,26   176,38  +8,2% 
EUR/CHF           0,9242    +0,1%   0,9236   0,9244  -1,6% 
EUR/GBP           0,8684    +0,1%   0,8679   0,8677  +4,9% 
USD/JPY           151,84    -0,0%   151,88   151,76  -3,4% 
GBP/USD           1,3371    +0,0%   1,3370   1,3395  +6,8% 
USD/CNY           7,1008    +0,0%   7,0992   7,0973  -1,5% 
USD/CNH           7,1272    +0,0%   7,1259   7,1234  -2,9% 
AUS/USD           0,6501    +0,2%   0,6489   0,6503  +4,9% 
Bitcoin/USD       108.477,70    -2,1% 110.845,55 113.340,80 +17,3% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          58,69    57,24    +2,5%    1,45 -19,8% 
Brent/ICE          62,73    61,32    +2,3%    1,41 -18,0% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           4.040,15   4.122,85    -2,0%   -82,71 +57,0% 
Silber            48,28    48,74    -0,9%    -0,45 +68,8% 
Platin          1.336,53   1.340,84    -0,3%    -4,31 +53,1% 
Kupfer            4,99     4,97    +0,5%    0,03 +21,5% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2025 12:12 ET (16:12 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
