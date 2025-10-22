© Foto: PexelsDie Impactive-Capital-Gründerin sieht den KI-Hype als tickende Zeitbombe. Am Beispiel von Sam Altmans Nuklearfirma Oklo warnt sie: Der Markt sei "verrückt" - Bewertungen jagen Milliardenphantasien ohne Fundament.Lauren Taylor Wolfe, Mitgründerin des aktivistischen Hedgefonds Impactive Capital, sieht die gegenwärtige Begeisterung rund um künstliche Intelligenz als klassische Blasenbildung. "Wir befinden uns derzeit definitiv in einer KI-Blase. Sie wird platzen. Ich weiß nur nicht, wann. Ich weiß auch nicht, in welcher Größenordnung. Viele Menschen werden Geld verlieren", sagte sie gegenüber CNBC. Die Investorin verglich den aktuellen KI-Rausch mit der Dotcom-Euphorie der späten 1990er Jahre …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE