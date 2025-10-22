Straubing (ots) -Künftig sollen Menschen, die bereit und medizinisch geeignet sind, auch anonym oder im sogenannten Überkreuzverfahren spenden dürfen. Ein medizinisch sinnvoller und ethisch verantwortbarer Fortschritt. (...) Für Betroffene, die seit Jahren auf eine Spenderniere warten, bedeutet das eine reale Chance auf ein Leben jenseits der Dialyse.Die bisherige Rechtslage war nicht nur restriktiv, sondern widersprüchlich: Wer helfen wollte, durfte es oft nicht. (...)Das Gesetz allein wird keine Welle an Spenden auslösen. Die erhoffen sich Befürworter einer Widerspruchslösung: Jeder gilt nach seinem Tod als Spender, sofern er nicht widerspricht. Eine solche Pflicht würde der Spende jedoch ihren freiwilligen Charakter nehmen und auf Ablehnung und Misstrauen stoßen. Sinnvoller wäre, alle Bürger regelmäßig mit der Frage nach ihrer Spendenbereitschaft, etwa beim Beantragen eines Ausweises, zu konfrontieren - und sie dazu zu bewegen, ihre Entscheidung im Organspenderegister zu hinterlegen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6143208