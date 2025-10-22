Trotz des jüngsten Rücksetzers bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend bei Gold intakt. Das Edelmetall profitiert von sinkenden Zinsen, wachsender Verschuldung und einem schwächer werdenden Dollar. Selbst JPMorgan-Chef Jamie Dimon, bislang eher als Skeptiker bekannt, sieht es inzwischen als "vernünftig" an, Gold im Portfolio zu haben - und hält einen Goldpreis von bis zu 10.000 Dollar für möglich.In den USA summieren sich die Staatsschulden auf 37 Billionen Dollar, die jährlichen Zinskosten auf rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
