Adobe ist tief gefallen - doch die neue KI-Offensive mit AI Foundry könnte das Blatt wenden. Eine seltene Value-Gelegenheit im Tech-Sektor. Adobe ist seit Jahrzehnten eine Ikone der Kreativwirtschaft: Photoshop, Illustrator und Acrobat sind Synonyme für digitale Gestaltung. Doch die glänzende Wachstumsgeschichte bekam zuletzt Risse. Die Aktie des US-Softwarekonzerns ist seit Jahresbeginn rund 20 Prozent gefallen, auf Jahressicht sogar 27 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
