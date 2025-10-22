NurExone: Rückenwind durch Patente und Qualität

Anzeige / Werbung

Das Biotech-Unternehmen NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU; ISIN: CA67059R1091) verschafft sich mit zwei neuen Patenten eine starke Position in einem dynamisch wachsenden Marktsegment: exosomenbasierte Therapien. Im Mittelpunkt steht ExoPTEN - eine minimal-invasive Behandlungsmethode, die das Potenzial hat, die Therapie von Rückenmarks- und Sehnervenverletzungen grundlegend zu verändern.

In der Biotechnologie sind Patente mehr als bloße Schutzrechte - sie sind strategisches Kapital. Für NurExone, das eine neuartige Plattform für Verletzungen des zentralen Nervensystems entwickelt, bilden sie die Basis für Investitionen, Partnerschaften und regulatorische Fortschritte. Der aktuelle Ausbau des Patentportfolios ist damit ein klares Signal an den Markt: NurExone baut seine technologische Führungsposition konsequent aus.

Plattformtechnologie mit Patentschutz auf ganzer Linie

Über die vergangenen Jahre hinweg hat sich NurExone ein belastbares technisches Fundament geschaffen. Die hauseigene Plattform umfasst sämtliche Schritte - von der Herstellung über die Wirkstoffbeladung bis hin zur Verabreichung. Im Zentrum steht ExoPTEN, das in vorklinischen Studien vielversprechende Ergebnisse bei der Regeneration von Nervengewebe zeigt. Damit adressiert das Unternehmen gleich zwei wichtige medizinische Indikationen: Rückenmarksverletzungen und Sehnervschädigungen.

Besonders hervorzuheben ist ein Schlüsselpatent, das die nasale Verabreichung von ExoPTEN schützt - ein nicht-invasiver und direkter Zugang zum zentralen Nervensystem. Parallel wurden Patentanmeldungen für verschiedene Herstellungsverfahren eingereicht, darunter sowohl klassische 2D-Zellkulturen als auch skalierbare 3D-Bioreaktoren. Diese sichern die Produktion im industriellen Maßstab ab.

Auch molekular ist NurExone breit aufgestellt. Das Patentportfolio enthält unter anderem siRNA-Sequenzen zur gezielten Hemmung des wachstumshemmenden PTEN-Proteins - ein Mechanismus, der eine Schlüsselrolle bei der Nervenregeneration spielt. Weitere Forschungsansätze adressieren inhibitorische Moleküle wie PNN. Ergänzt wird dies durch Technologien zur präzisen Beladung von Exosomen mit Wirkstoffen.

Überlegenheit durch geprüfte Exosomenqualität

Ein weiterer Baustein der Strategie: Qualitätssicherung auf höchstem Niveau. NurExone setzt dabei auf eine GMP-konforme Master-Zellbank sowie auf speziell entwickelte Herstellungsprozesse, die die strukturelle Integrität der Exosomen erhalten.

Ein extern zertifiziertes Prüflabor hat Exosomen, die unter diesen Bedingungen produziert wurden, unabhängig getestet. Das Ergebnis: Bei zentralen biologischen Funktionen wie Nervenregeneration, Entzündungshemmung und Gewebeheilung zeigten sie eine bis zu doppelt so hohe Wirksamkeit wie marktübliche Standards. Diese Resultate unterstreichen den technologischen Vorsprung - nicht nur im Labor, sondern auch in der potenziellen klinischen Anwendung.

Startklar für den nächsten Entwicklungsschritt

Mit dieser Kombination aus umfassendem Patentschutz, ausgereifter Plattformtechnologie und extern bestätigter Qualität stellt sich NurExone strategisch für die nächste Phase der klinischen Entwicklung auf. Das Unternehmen adressiert einen hochrelevanten medizinischen Bedarf - und schafft dafür die Voraussetzungen, um im Wettbewerb zu bestehen.

Die Zahl der Patente wächst, die Datenlage wird robuster - und mit jedem Schritt steigt die Sichtbarkeit von NurExone. Denn die Exosomenmedizin entwickelt sich zu einem der spannendsten Innovationsfelder im Biotech-Sektor.

----



Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" oder "Nebenwerte".



NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-nurexone-staerkt-seine-fuehrende-position-mit-einem-breiten-patentportfolio-und-ueberlegener-exosomenqualitaet/4918531/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post NurExone: Rückenwind durch Patente und Qualität appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA67059R1091