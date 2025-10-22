© Foto: Valerio Rosati - Zoonar.com/Valerio RosatiTrump und Modi stehen kurz vor einem Handelsabkommen. Zölle auf indische Importe könnten drastisch sinken, Öl- und Agrarthemen bleiben zentral.Indien und die Vereinigten Staaten stehen laut einem Bericht der indischen Wirtschaftszeitung Mint kurz vor einer Einigung auf ein lange blockiertes Handelsabkommen. Demnach sollen die US-Einfuhrzölle auf indische Produkte von derzeit rund 50 Prozent auf 15 bis 16 Prozent gesenkt werden. Drei mit den Verhandlungen vertraute Personen bestätigten gegenüber Mint, dass die Gespräche weit fortgeschritten seien. Energie und Landwirtschaft im Mittelpunkt Das Abkommen konzentriert sich auf die Bereiche Energie und Landwirtschaft. Nach Angaben der Zeitung …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE