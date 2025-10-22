Gold verliert 6% - Beginnt jetzt die große Bitcoin-Rallye?

Der Goldpreis hat in den letzten Tagen einen überraschenden Einbruch erlebt. Innerhalb von nur 24 Stunden verlor das Edelmetall rund 6% an Wert, was einen Abzug von etwa 1,75 Billionen Dollar Marktkapitalisierung bedeutet - der größte Tagesverlust seit August 2020. Nach einer monatelangen Rekordrallye, die Gold auf ein All-Time-High von 4.380 Dollar pro Feinunze getrieben hatte, fragen sich nun viele Anleger, ob damit der Wendepunkt erreicht ist und ob dieser Rückgang den Startschuss für einen neuen Bitcoin-Aufschwung darstellen könnte.

Goldmarkt unter Druck nach 60% Rallye im Jahresvergleich

Vor allem eine Rallye hat die Finanzbranche in den letzten Wochen in Atem gehalten: der Gold-Bull-Run. Das Edelmetall hat zuletzt eine beispiellose Kursrallye durchlaufen und befand sich im Jahresvergleich zeitweise 60% im Plus. Von einem Kurs von teils unter 2.600 Dollar pro Feinunze ging es im Verlauf der letzten 12 Monate bis auf ein Rekordhoch von 4.380 Dollar aufwärts.

Makroökonomische Entwicklungen wie Leitzinssenkungen in den USA und die Möglichkeit von Quantitative Easing machten Gold im Vergleich zu Staatsanleihen attraktiver für Investoren. Gleichzeitig rückte es im Kontext seiner Funktion als sicherer Hafen auch wieder in den Fokus vieler Anleger, nicht zuletzt aufgrund der geopolitischen Unsicherheiten. Der aktuelle Rückgang könnte der Beginn einer größeren Korrektur sein, nachdem viele Goldinvestoren zuletzt in FOMO (Fear of Missing Out) verfallen waren.

Kapitalumschichtung könnte Bitcoin auf neue Höhen treiben

Jetzt sehen viele Analysten eine günstige Marktsituation für Bitcoin kommen, da eine Kapitalrotation von Gold in Bitcoin und andere Kryptowährungen beginnen könnte. Bitcoin wird zunehmend als digitales Pendant zu Gold betrachtet, mit seinem fest auf 21 Millionen Coins limitierten Angebot sogar als "härter" als Gold angesehen - besonders im Kontext der Entwertung zahlreicher Fiatwährungen.

Das Renditepotenzial bei Bitcoin erscheint vielen Anlegern attraktiver, insbesondere wenn man die Marktkapitalisierungen vergleicht: Gold liegt bei circa 30 Billionen Dollar, während Bitcoin auf gerade mal 2 Billionen Dollar kommt. Analysten prognostizieren trotz des bereits hohen BTC-Kurses von über 100.000 Dollar weiteres Rallye-Potenzial auf mehrere Hunderttausend Dollar oder möglicherweise sogar 1 Million Dollar. Schon eine Kapitalrotation von wenigen Prozent aus der Goldmarktkapitalisierung in Bitcoin würde genügen, um den BTC-Preis signifikant in die Höhe zu treiben.

