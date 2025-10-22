Bitcoin Analyse: Warnsignal - Bärische Umarmung bildet sich im monatlichen Chart ab

Die jüngsten Entwicklungen auf dem Kryptomarkt sorgen für Aufmerksamkeit unter Bitcoin-Investoren. Eine potenzielle bärische Umarmung zeichnet sich auf dem Monats-Chart ab, das auf weitere Kursverluste hindeuten könnte.

Definition der bärischen Umarmung

Eine bärische Umarmung ist ein klassisches technisches Chartmuster, das häufig als Signal für eine Trendumkehr an Marktspitzen interpretiert wird. Es tritt auf, wenn eine bullische Kerze (grün, steigend) von einer nachfolgenden bärischen Kerze (rot, fallend) vollständig "umarmt" wird, d.h. der Kurs der neuen Kerze öffnet über dem Hoch der vorherigen Kerze und schließt unter deren Tief. Dies signalisiert, dass die Verkäufer die Kontrolle übernehmen und der Aufwärtstrend an Schwung verliert.

In der technischen Analyse gilt das bärische Engulfing-Muster als starkes Warnsignal, besonders wenn es in der Nähe von Widerstandszonen oder Zyklushochs auftritt, wie es bei Bitcoin derzeit der Fall sein könnte.

Aktuelle Situation bei Bitcoin und Präzedenzen

Aktuell sieht die Situation so aus, dass die Kerze von September bei 114.000 USD schloss, während die Kerze im Oktober sehr leicht darüber bei 114.100 USD eröffnete. Dies könnte die bärische Umarmung bestätigen, insbesondere da sich der Kurs nahe den Zyklushochs befinden könnte. Das Erreichen mehrfacher Allzeithochs ist hierfür ein mögliches Anzeichen.

Derzeit steht allerdings noch aus, ob die Kerze auch unterhalb der Kerze des Vormonats schließen wird. Damit müsste Bitcoin unterhalb von 108.000 USD schließen. Dieser Preis in etwa dem derzeitigen Preis von Bitcoin. Da auch viele weitere Indikatoren derzeit bärisch aussehen, ist die Gefahr für einen Trigger dieses Signals derzeit sehr hoch.

Historisch trat die bärische Umarmung zwar schon einige Male im täglichen Kursverlauf auf. In der monatlichen Chart konnten wir bei unserer Recherche jedoch keinen bärische Umarmung erkennen. Damit handelt es sich um einen Präzedenzfall, bei dem wir uns nicht auf vorherige Fälle für eine mögliche Zuverlässigkeitsquote orientieren können. KIs geben für dieses Muster in der täglichen Chart vier Fälle an und ordnen dem Indikator eine Trefferquote von 60 - 70 % für einen folgenden Bärenmarkt.

Bedeutung für Bitcoiner

Für Bitcoin-Investoren bedeutet die mögliche Bildung dieses Musters erhöhte Vorsicht. Ein bestätigtes bärisches Engulfing-Muster könnte auf eine bevorstehende Korrektur oder sogar einen längeren Abwärtstrend hindeuten. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass technische Muster keine Garantie für zukünftige Kursbewegungen sind. Andere Faktoren wie makroökonomische Entwicklungen, Nachrichten aus der Kryptowelt oder das Verhalten institutioneller Investoren sollten ebenfalls berücksichtigt werden.

