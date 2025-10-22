Kursrückgänge haben heute das Bild an der Börse geprägt. So wurde nun nach zwei Gewinntagen wieder Kasse gemacht. So beendete der DAX den Handel mit einem Minus von 0,74 Prozent bei 24.151 Punkten, der MDAX fiel um 0,44 Prozent auf 30.008 Zähler. Vor den SAP-Zahlen fehlte dem Leitindex der Schwung für eine Annäherung an das Rekordhoch von 24.771 Punkten.Schwache Vorgaben aus den USA lasteten auf den Kursen: Die laufende Berichtssaison brachte mit Netflix und Texas Instruments enttäuschende Impulse. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
