China überholt die USA als Deutschlands größter Handelspartner. US-Zölle und steigende Importe aus China verändern die Wirtschaftskraft drastisch.China hat in den ersten acht Monaten des Jahres 2025 die Vereinigten Staaten als Deutschlands größten Handelspartner überholt. Laut vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes summierten sich Deutschlands Importe und Exporte mit China auf 163,4 Milliarden Euro, während der Handel mit den Vereinigten Staaten bei 162,8 Milliarden Euro lag, errechnete Reuters. Damit kehrt China an die Spitze zurück, nachdem die USA im Jahr 2024 erstmals seit acht Jahren China überholt hatten. Die Bundesregierung hatte zuvor versucht, die Abhängigkeit von China zu
