AXS, der vertrauenswürdige Marktführer im Bereich fortschrittlicher Ticketing- und Live-Event-Technologie, gab heute die Gründung von AXS Tickets bekannt, einem neuen Joint Venture mit Lawson Entertainment, einem der führenden japanischen Unternehmen für Unterhaltung und Ticketing. Dies markiert eine bedeutende Expansion des Geschäfts von AXS in Japan.

Diese Partnerschaft baut auf der erfolgreichen Präsenz von AXS in Japan auf und verbindet die erstklassige Technologie und globale Expertise von AXS mit den tiefgreifenden Branchenbeziehungen und der hoch angesehenen Verbrauchermarke von Lawson Entertainment (Lawson Tickets). Gemeinsam streben sie an, den Zugang zu Live-Unterhaltung und Sportveranstaltungen in ganz Japan zu erweitern.

Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat AXS Japan den Ticketverkauf für Tausende von Veranstaltungen abgewickelt und mehrere Millionen Tickets für einige der am schnellsten wachsenden Sportligen, Profiteams und großen Veranstaltungsorganisatoren des Landes verkauft. Die Gründung von AXS Tickets stärkt diese Grundlage und ermöglicht es AXS und Lawson Entertainment, Künstlern, Veranstaltern, Veranstaltungsorten und Fans im ganzen Land ein neues Maß an Innovation und Reichweite zu bieten.

Lawson Entertainment betreibt eines der größten Ticketunternehmen Japans und stützt sich dabei auf eine umfassende Präsenz im Einzelhandel und im digitalen Bereich sowie auf langjährige Beziehungen zu Sportligen, Teams, Veranstaltern, Festivals und Veranstaltungsorten. Durch die Partnerschaft mit AXS wird Lawson Entertainment die bewährte Expertise von AXS im Bereich sicherer, nahtloser und personalisierter Ticketing-Lösungen nutzen und gleichzeitig weiterhin von seiner breiten Marktreichweite profitieren.

Das Joint Venture wird das gesamte Leistungsspektrum beider Unternehmen vereinen. Lawson Entertainment (Lawson Tickets) nimmt eine zentrale Rolle im japanischen Unterhaltungssektor ein und deckt Bereiche wie Sport, Live-Unterhaltung, Theater, Kunstausstellungen, Kinos, Livestreaming, klassische Musik und Oper, Fanclub-Management sowie Reisen ab. AXS bietet fortschrittliche Plattformfunktionen wie ID-basiertes Ticketing, zuverlässige mobile Lösungen, dynamische Preisgestaltung und datengestützte Erkenntnisse allesamt darauf ausgelegt, Fans und Kunden ein sichereres, flexibleres und personalisierteres Erlebnis zu bieten.

Die Verkaufsstellen für Tickets (über die Website von AXS oder Joint-Venture-Kanäle) sowie Details zum Kauf in Geschäften werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Die Gründung von AXS Tickets in Japan stellt eine natürliche Weiterentwicklung der bestehenden Präsenz von AXS auf dem Markt dar und ermöglicht es beiden Marken, den zunehmend komplexen und vielfältigen Anforderungen von Kunden und Fans besser gerecht zu werden.

"Der japanische Live-Entertainment-Markt entwickelt sich rasant weiter, und wir freuen uns sehr, an der Gestaltung seiner Zukunft mitwirken zu dürfen", erklärte Motoki Ishikawa, Managing Director von AXS Japan. "Durch die Kombination der umfassenden regionalen Verbindungen von Lawson Entertainment mit der globalen Technologie und dem Know-how von AXS schafft AXS Tickets ein nahtloseres, vernetzteres und innovativeres Ticket-Erlebnis für Fans und Kunden in ganz Japan."

"Bei Lawson Entertainment war es schon immer unsere Mission, Fans mit den Künstlern, Teams und Erlebnissen zu verbinden, die sie schätzen", erklärte Dai Sakai, Executive Officer von Lawson Entertainment. "Durch die Partnerschaft mit AXS können wir auf unserer vertrauenswürdigen Marke und unserer langjährigen lokalen Geschichte aufbauen und diese mit dem internationalen Netzwerk und dem innovativen Ansatz von AXS kombinieren. Gemeinsam setzen wir neue Maßstäbe für den Zugang zu Live-Unterhaltung und das Live-Erlebnis in Japan."

Über AXS

AXS ist ein renommierter Marktführer im Bereich fortschrittlicher Ticketing- und Live-Event-Technologie und ermöglicht den Zugang zu einigen der weltweit bekanntesten Veranstaltungsorten, Sportteams, Festivals und globalen Tourneen. Mit maßgeschneiderten Ticketing-Lösungen, innovativer Technologie und engagiertem Kundenservice arbeitet AXS mit über 1.600 der renommiertesten Marken aus Sport und Unterhaltung zusammen darunter die Olympischen und Paralympischen Spiele LA28, das Coachella Valley Music and Arts Festival, das Red Rocks Amphitheatre, die O2 Arena, die BNP Paribas Open, die WM Phoenix Open und das Stagecoach Country Music Festival.

Die Primär- und Sekundärmarktplätze von AXS sowie die firmeneigene AXS Mobile ID-Technologie bieten Fans die einfachste und sicherste Möglichkeit, Tickets zu erwerben, zu verkaufen und zu verwalten.

Über Lawson Entertainment

Als Teil der Lawson Group arbeitet Lawson Entertainment nach der Unternehmensphilosophie "Creating Happiness and Harmony in Our Communities" (Glück und Harmonie in unseren Gemeinden schaffen). Das Unternehmen ist kontinuierlich bestrebt, bestehende Geschäftsbereiche zu stärken, seinen Tätigkeitsbereich zu erweitern und Dienstleistungen zu verbessern, die das Vertrauen und die Loyalität der Kunden fördern.

Die fünf Kerngeschäftsbereiche von Lawson Entertainment umfassen:

Ticketverkauf (Lawson Tickets)

Reisebüro (Lawson Travel)

Unterhaltungsfachhandel (HMV BOOKS)

Kino (Lawson United Cinema)

Unterhaltungsagentur (Double Culture Partners DCP)

Gemeinsam bieten diese Geschäftsbereiche umfassende Unterhaltungsdienstleistungen an, entwickeln durch geschäftsübergreifende Synergien neue Angebote und bauen die Reichweite der Gruppe insgesamt weiter aus.

Lawson Tickets ist für eine Vielzahl von Veranstaltungen zuständig darunter Musik, Sport, Theater, Freizeitattraktionen und Film und ist einer der Marktführer Japans im Verkauf von Unterhaltungstickets. Fans können rund um die Uhr in etwa 15.000 Lawson- und Mini Stop-Filialen im ganzen Land Tickets erwerben.

Als Reaktion auf die sich wandelnden Bedürfnisse der Verbraucher erweitert Lawson Entertainment kontinuierlich sein Angebot von digitalen Ticketingsystemen und Inbound-Tourismusdienstleistungen bis hin zu Online-Flug- und Hotelbuchungen, der Planung von Unterhaltungstouren, der Werbung für Großveranstaltungen, partizipativen Sportinitiativen und dem Management von Fanclubs.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

