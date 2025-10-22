The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.10.2025.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.10.2025
.
ISIN Name
CA0976923056 BOLT METALS CORP.
USG90073AE09 TRANSOC.INT. 20/27 REGS
USU9226VAA53 VISTRA OP.C. 18/26 REGS
US91159HJH49 U.S. BANCORP 22/26 FLR
XS2239056174 S.MIGU.GL.POW. 20/UND.FLR
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.10.2025
.
ISIN Name
CA0976923056 BOLT METALS CORP.
USG90073AE09 TRANSOC.INT. 20/27 REGS
USU9226VAA53 VISTRA OP.C. 18/26 REGS
US91159HJH49 U.S. BANCORP 22/26 FLR
XS2239056174 S.MIGU.GL.POW. 20/UND.FLR
© 2025 Xetra Newsboard