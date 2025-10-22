© Foto: DALL·ENach Jahren der Schwäche wittert Goldman Sachs wieder Aufwind für chinesische Aktien. Ein langsamer Bull-Run zeichne sich ab. In den nächsten 2 Jahren könnte der Markt um 30 Prozent zulegen.Der MSCI China hat sich seit den Tiefs Ende 2022 bereits um 80 Prozent erholt - doch die Investmentbank sieht darin erst den Anfang eines nachhaltigen Aufwärtstrends. Bis Ende 2027 könnten die wichtigsten China-Indizes laut Goldman rund 30 Prozent zulegen. Die Analysten begründen ihre optimistische Prognose mit einem Bündel aus politischer Unterstützung, wachsender Unternehmensdynamik und attraktiven Bewertungen. Peking habe mit marktorientierten Maßnahmen, neuen Fünfjahresplänen und gezielten …Den vollständigen Artikel lesen ...
