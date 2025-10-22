Die Google- und Youtube-Mutter Alphabet ist in vielen spannenden Bereichen stark aufgestellt. Dazu zählt auch das Geschäft mit selbstfahrenden Autos. Und hier will nun der US-Autobauer General Motors (GM) von der Expertise von Alphabet profitieren. Denn dieser treibt seine Softwarestrategie voran und will in Zukunft mehrere neue digitale Funktionen in die Fahrzeuge integrieren.Herzstück der Pläne ist ein künstlich intelligenter Sprachassistent von Google sowie ein fortschrittliches Fahrerassistenzsystem, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär