Kooperation stärkt Volkszählung durch ortsbezogenen Datenaustausch

Esri, der weltweit führende Anbieter im Bereich Location Intelligence, gab heute die Verlängerung seiner strategischen Partnerschaft mit dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) zur Unterstützung der Volkszählungsrunde 2030 bekannt. Aufbauend auf der erfolgreichen Zusammenarbeit während der Volkszählungsrunde 2020 soll im Rahmen der Partnerschaft GIS-Technologie (Geographic Information System) in alle Phasen der Volkszählung zum Einsatz kommen. Dank GIS erhalten nationale Statistik- und Volkszählungsbehörden Zugang zu zuverlässigeren, ortsbezogenen Daten sowie zu schnelleren und effizienteren Methoden für Planung, Datenerhebung und Veröffentlichung.

"Bei nationalen Volkszählungsprojekten muss oft ein ganzes Land kartografisch erfasst werden", so Linda Peters, Global Business Development Manager bei Esri. "GIS ist in jeder Phase einer Volkszählung zunehmend wichtig, doch ist die Anwendung der Technologie für viele nationale Statistikämter neu. Wir freuen uns, die erforderlichen Ressourcen für das groß angelegte Vorhaben einer zuverlässigen Datenerfassung und -kommunikation bereitstellen zu können."

Die Integration von Location Intelligence in Volkszählungsabläufe ist für fundierte Entscheidungen, die sich auf Gemeinschaften auswirken, unerlässlich. Beispielsweise sind Volkszählungsdaten hilfreich, wenn es darum geht festzulegen, wo neue Schulen gebaut werden sollten, wo Gesundheitsdienste für ältere Menschen am dringendsten benötigt werden und welchen öffentlichen Dienstleistungen Priorität eingeräumt werden solle. Diese Zusammenarbeit zwischen Esri und UNFPA stellt sicher, dass Länder die Unterstützung und die Ressourcen erhalten, die sie für die Durchführung erfolgreicher Volkszählungen benötigen, um letztendlich eine bessere Entscheidungsfindung und Ressourcenverteilung zu ermöglichen.

Esri arbeitet seit langem mit nationalen Statistikämtern zusammen, um ihnen bei der Integration von statistischen und geospatialen Informationen zu helfen. So nutzte UNFPA 2020 Esris Technologie, um das UNFPA COVID-19 Population Vulnerability Dashboard zu erstellen. Mithilfe des interaktiven Tools konnten Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitswesens, politische Entscheidungsträger und die allgemeine Öffentlichkeit Informationen über Bevölkerungsgruppen mit besonderer COVID-19-Gefährdung abrufen. So konnten Vorsorgemaßnahmen und Reaktionen gezielt gestaltet und Leben gerettet werden.

Für Länder, die mit der Finanzierung und Durchführung von Volkszählungen Schwierigkeiten haben, ist die erneuerte Partnerschaft besonders bedeutsam. Durch die Bereitstellung der notwendigen Tools und finanziellen Unterstützung helfen Esri und UNFPA diesen Nationen, genaue und zeitnahe Volkszählungsdaten zu erheben, die für eine effektive Planung und Entwicklung wesentlich sind. Während der letzten Volkszählungsrunde unterstützte Esri mehr als 45 Länder durch sein Zuschussprogramm, wobei die Hälfte dieser Nationen finanzielle Unterstützung von UNFPA erhielt.

Weitere Informationen darüber, wie Esri Statistikämtern dabei hilft, bei der Erhebung von Volkszählungsdaten einen geografischen Ansatz zu verfolgen, finden Sie unter esri.com/en-us/industries/official-statistics/geospatial-enablement-program/overview.

