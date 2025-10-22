© Foto: picture alliance / PhotoshotBaidu bringt erstmals Robotaxis in die Schweiz. Die fahrerlosen Autos sollen das öffentliche Verkehrsnetz ergänzen und neue Mobilitätstechnologien eröffnen.Baidu treibt seine Expansion im Bereich autonomes Fahren in Europa voran. Das chinesische Technologieunternehmen kündigte am Mittwoch an, dass seine Tochter Apollo Go eine Partnerschaft mit PostBus, dem öffentlichen Verkehrszweig der Schweizer Post, eingeht. Ziel ist der Einsatz von Robotaxis in der Ostschweiz. Erste Testfahrten mit einer Pilotflotte sollen im Dezember beginnen, der reguläre Betrieb ist für das erste Quartal 2027 geplant, teilte Baidu mit. Die vollständig fahrerlosen Fahrzeuge bieten Platz für bis zu vier Personen. …Den vollständigen Artikel lesen ...
