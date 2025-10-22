© Foto: oticki - Westend61

Bleibt jetzt die Ernte auf dem Feld stehen? Die US-Farmer sitzen in der Klemme, vor allen Dingen die Soja-Bauern. Die Mähdrescher donnern Tag und Nacht über die Felder, die Ernte ist riesig - vielleicht sogar rekordverdächtig. Doch in den Silos stauen sich die Sojabohnen. Zum ersten Mal seit über zwanzig Jahren hat China, der mit Abstand wichtigste Abnehmer, keine einzige Tonne der neuen US-Ernte bestellt. So füllen sich die Speicher in den Heartlands. Was aber noch hinzu kommt: Nur 60 Prozent der gesamten Soja-Ernte können eingelagert werden, weil es dafür bei den Farmern Kapazitäten gibt. Der Rest droht zu verderben. Ingo Kolf (links) und Krischan Orth sprechen über die Lage der …