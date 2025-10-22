© Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - SVEN SIMON

Am Dienstag kam es zum größten Gold-Crash seit fünf Jahren. Auch andere Edelmetalle wurden gnadenlos abverkauft. Wie weit geht es jetzt abwärts?Der Goldpreis ist auf dem Weg zu seinem größten jährlichen Anstieg seit 1979 und hat mit seinem bisherigen Anstieg von rund 54 Prozent wichtige psychologische Widerstandsniveaus von 3.000 US-Dollar pro Feinunze im März und 4.000 US-Dollar im Oktober durchbrochen. Am Monatg notierte Gold noch auf einem Allzeithoch. Am Dienstagdann der Crash. Und auch am Mittwoch fiel der Goldpreis auf ein fast zweiwöchiges Tief, nachdem er in der vorangegangenen Handelszeit den stärksten Tagesverlust seit fünf Jahren verzeichnet hatte. "Angesichts der aggressiven …