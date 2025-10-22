Ein Forscher hat eine Idee, KI verantwortungsvoll und sicherer zu machen: Sie sollte sich an der Geschichte der Luftfahrt, speziell an der der Flugsicherheit, orientieren. Wie er auf diese Idee kam. Die Geschichte der Flugsicherheit ist eine Erfolgsgeschichte. Rund 100 Jahre nach der Erfindung des Motorflugs durch die Brüder Wright liegt das Risiko, als Passagier an Bord einer US-Fluggesellschaft zu sterben, heute bei weniger als 1 zu 98 Millionen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n