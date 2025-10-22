Dogecoin soll für Hypotheken und Maxi Doge für Überrenditen dienen

Dogecoin und der neue Alpha-Rüde Maxi Doge (MAXI) könnten schon bald als echte Assets anerkannt werden, da nun die US-Behörde für Wohnungsbaufinanzierung (FHFA) die beiden staatlich geförderten Giganten Fannie Mae und Freddie Mac dazu beauftragt hat, Kryptowährungen bei der Bewertung von Wohnungsbaudarlehen zu berücksichtigen.

In der Anordnung werden keine bestimmten Coins erwähnt, jedoch könnten zahlreiche digitale Assets akzeptiert werden, wie etwa Dogecoin (DOGE). Womit er eine legitime Finanzreserve darstellen würde.

Sollte es dazu kommen, würden ursprünglich als Witz gestartete Memecoins zu einer Sicherheit für Darlehen werden. Während Dogecoin in dieser Hinsicht der Vorreiter sein dürfte, haben die Kleinanleger mit Maxi Doge einen möglicherweise noch explosiveren Memetoken mit einer 1.000x-Überzeugung ins Visier genommen.

Noch befindet sich der MAXI-Coin im Presale für einen Preis in Höhe von 0,000264 USD. Nach Abschluss der aktuellen Vorverkaufsrunde wird der Verkaufspreis erneut erhöht, sodass sich Interessierte jetzt beeilen sollten.

Dogecoin wird von der Realwirtschaft immer mehr akzeptiert

Die Anweisung der FHFA an Fannie Mae und Freddie Mac ist bahnbrechend und wird Kryptowährungen noch stärker als legitime Assets im Rahmen von Immobilienkrediten etablieren.

Normalerweise werden die US-Amerikaner bei der Beantragung einer Hypothek anhand ihrer Barersparnisse, ihrer Einkommen und ihrer Rücklagen bewertet, welche alle in US-Dollar gemessen werden.

Somit wurden die Kryptowährungen bisher exkludiert, sofern sie nicht zuvor verkauft und somit in Fiatwährungen umgewandelt wurden. Daher würde die Akzeptanz von digitalen Assets für Darlehen eine historische Wende für einen der konservativsten Finanzbereiche darstellen.

Noch wurden von der FHFA keine näheren Details über die akzeptierten Kryptowährungen genannt. Trotzdem könnten damit neben Bitcoin auch andere wichtige Coins wie Dogecoin gemeint sein, der auf eine Bewertung von 28 Mrd. USD kommt.

Dogecoin hat schon vor Jahren seinen Einzug in die traditionelle Finanzwelt begonnen. Im Jahr 2022 hat beispielsweise das Unternehmen Tesla kurzfristig DOGE für bestimmte Merchandise-Artikel akzeptiert, wie Cyberwhistle und Cybersquad für Kids.

Außerdem wurde kürzlich erst ein Dogecoin-ETF von REX-Osprey eingeführt, welcher an der Wall Street ein Handelsvolumen von rund 2,5 Mio. USD erzielt.

Die Akzeptanz von Dogecoin im Immobiliensektor wäre nicht nur für den als Bitcoin-Parodie gestarteten Coin ein großer Erfolg, sondern für die gesamte Kryptoindustrie. Während DOGE somit für Schlagzeilen sorgt, hat der Neuaufsteiger Maxi Doge noch mehr Ambitionen, Energie und Ehrgeiz.

MAXI positioniert sich als die nächste Generation von Dogecoin und soll die 1.000x-Mentalität der Memecoin-Investoren repräsentieren.

Maxi Doge ist die nächste 1.000x-Wette

Mit Dogecoin lassen sich schon seit längerem keine lebensverändernden Renditen mehr erzielen. Stattdessen stellt er eher Krypto-Folklore dar, welche in den tiefen Archiven des Blockchain-Explorers vergraben ist.

Denn DOGE ist nicht mehr der kleine Memecoin mit einer niedrigen Bewertung, wie er es noch im Jahr 2017 war. Deshalb suchen renditehungrige Investoren nun noch neuen Alternativen, welche denselben wilden Geist verkörpern, aber ein größeres Steigerungspotenzial bieten.

Maxi Doge stellt in dieser Hinsicht mit seinem Kampfgewicht von 120 Kilogramm das Maximum dar. Der muskelbepackte Shiba Inu will wieder für die alte Begeisterungsfähigkeit sorgen und das verkörpern, wofür die Memecoins ursprünglich standen, nur mit einer 1.000x-Energie.

Maxi Doge repräsentiert dieselbe All-in-ohne-Ausreden-Mentalität, mit welcher frühe Dogecoin-Investoren lebensverändernde Renditen erzielt haben. Dieses Mal allerdings sogar mit Sicherheiten.

Der neue Maxi Doge hat seinen Körper und Geist trainiert, um den Krypto-Markt zu verstehen sowie scharfsinniger und kulturell besser auf die heutige Degen-Szene abgestimmt zurückzukommen.

Dies zeigt sich auch an den Tokenomics von Maxi Doge. So werden 65 % der Gesamtversorgung für das Marketing eingeplant, damit er es in das Zentrum der Aufmerksamkeit schafft. Bereits jetzt zeigen sich die ersten Erfolge, da Influencer wie Crypto Tech Gaming und CryptoNews ihn als den nächsten Dogecoin in der Entstehung bezeichnet haben.

Frühen Einstieg in Dogecoin verpasst? Vermasseln Sie es nun nicht mit Maxi Doge!

Kryptoinvestoren sind stets auf der Suche nach dem nächsten großen Coin, um frühe Renditen wie von Dogecoin zu wiederholen. In diesem Zusammenhang haben sich auch einige auf Shiba Inu (SHIB) und zahlreiche weitere DOGE-Nachahmer gestürzt.

Um nicht nur eine weitere einfallslose Imitation zu erwischen, sondern ein Projekt mit langfristigem Potenzial, benötigt man jedoch ein gewisses Urteilsvermögen. Maxi Doges hohe Finanzierungssumme während des Presales von fast 4 Mio. USD ist ein Anzeichen.

So hat der Vorverkauf monatlich durchschnittlich 1 Mio. USD eingenommen, während 6 % der Gesamtversorgung bereits gestakt wurden, was über 9 Mrd. MAXI-Coins entspricht. Denn Staker erzielen derzeit eine dynamische Rendite in Höhe von 84 % pro Jahr.

Diese Zahlen verdeutlichen das langfristige Interesse der Anleger, sodass sie bei ihm von einer größeren Chance ausgehen. Deshalb trainiert Maxi Doge auch für seinen großen Aufstieg, wobei ihn jede Wiederholung und jede Dose Red Bull einen Schritt näher an die Entthronung des aktuellen Memecoin-Alphas bringt.

So erhalten Sie Maxi Doge vor der Markteinführung

Der MAXI-Coin von Maxi Doge kann noch über die Website des Projektes gekauft werden, nachdem man mit dieser ein digitales Portemonnaie wie die Best Wallet verbunden hat, die zu den besten der Kryptoindustrie zählt.

Akzeptiert werden von dem Presale ETH, BNB, USDT und USDC und mit Bankkarten auch Fiatwährungen. Sollten Sie noch keine digitale Geldbörse haben, können Sie die Best Wallet über den Google Play Store und den Apple App Store herunterladen.

Der Smart Contract von Maxi Doge wurde sowohl von Coinsult als auch von SOLIDProof auf Sicherheitsrisiken überprüft, sodass Anleger von einem besseren Schutz profitieren.

Vergessen Sie auch nicht, sich der Gemeinschaft von Maxi Doge auf X und Telegram anzuschließen, um schnell über die neuesten Entwicklungen informiert zu werden.

