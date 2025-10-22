Bitcoin-Mining benötigt für 1 BTC Strom wie für 61 Haushalte jährlich, aber PepeNode ist umweltfreundlich

Die Kosten für das Schürfen eines Bitcoins haben sich über die vergangenen 10 Jahre deutlich erhöht. Denn aktuelle Daten deuten darauf hin, dass mittlerweile so viel Energie benötigt wird, wie sie 61 Haushalte über ein gesamtes Jahr verbrauchen.

Im Gegensatz dazu positioniert sich das neue Krypto-Mining-Projekt PepeNode (PEPENODE) mit einer deutlich umweltfreundlicheren und effizienteren Alternative. Anstatt Bitcoin schürfen die Nutzer hingegen die am schnellsten wachsenden Assets der Kryptoindustrie in Form der Memecoins.

Mit dem virtuellen Mining-System können Memecoins wie unter anderem Pepe (PEPE) und Fartcoin (FARTCOIN) verdient werden, welche in kürzester Zeit vergleichbare Gewinne wie Bitcoin in mehreren Jahren erzielt haben. Denn sie stiegen um mehr als 125x und 17x.

Die wachsende Finanzierungssumme des Vorverkaufs von PepeNode unterstreicht das zunehmende Interesse der Kryptocommunity an dem innovativen Projekt. Schon jetzt hat es mehr als 1,9 Mio. USD eingeworben und bietet den nativen PEPEPNODE-Coin noch für die nächsten Stunden für einen Preis in Höhe von 0,0011138 USD an.

Energiekosten haben kleinen Bitcoin-Minern das Geschäft ruiniert

Laut einem Bericht von NFTevening werden für das Schürfen eines einzigen Bitcoins mittlerweile 6,4 Mio. Kilowattstunden Strom benötigt. Seit dem Halving im Jahr 2024 und somit der Halbierung der Blockbelohnungen könnten damit 61 US-Haushalte für ein ganzes Jahr mit Strom versorgt werden. Ebenso ließe sich damit ein Tesla Model 3 so oft aufladen, um damit 86-mal die Welt zu umrunden.

Somit wird von einem einzelnen Miner eine enorme Menge Elektrizität benötigt. Zudem geht die Studie davon aus, dass es fast 12 Jahre dauern könnte, um einen einzelnen Bitcoin zu schürfen, wobei monatlich 44.444 kWh verbraucht werden.

Außerdem haben die Analysten von NFTevening festgestellt, dass die Schürfkosten für einen Bitcoin in den USA zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Februar dieses Jahres bei rund 107.000 USD lagen. Allerdings notierte BTC damals bei nur 57.000 USD, sodass viele Miner Verluste erlitten haben.

Quelle: https://nftevening.com/bitcoin-mining-cost/

Deswegen ist das Bitcoin-Mining für Einzelminer auch nicht mehr geeignet. Denn die Kosten steigen parallel zu der zunehmenden Hashrate des Netzwerkes, welche erst kürzlich ein neues Hoch von 1.069 ZH/s erreicht hat.

Zwar ist das Krypto-Mining noch immer für institutionelle Miner lukrativ, da man in Zukunft weiterhin von steigenden Preisen ausgeht, jedoch sind diese im Vergleich zu den explosiven Memecoins nur sehr gering.

Genau diese Lücke will nun PepeNode schließen. Dafür wurde ein innovatives virtuelles Mining-Modell entwickelt, welches von dem Play-to-Earn-Konzept inspiriert wurde und Mine-to-Earn heißt. Damit wird es Geschichte schreiben und das Krypto-Mining neu definieren.

Daher könnte die Zukunft des Krypto-Minings spielerisch sein

Ist das Krypto-Mining nicht wesentlich attraktiver, wenn es nicht mehr so viel Strom kostet und hohe Einstiegshürden hat, sondern stattdessen spielerisch gestaltet wurde und man trotzdem echte Kryptowährungen erwirtschaftet?

Den Investoren, welche bereits mehr als 1,9 Mio. USD in den Vorverkauf von PepeNode gesteckt haben, ist die Antwort wohl klar. Sie sind überzeugt von dem virtuellen Mining-Konzept, welches teure Hardware, hohen Stromverbrauch und schwierige Einstiegsmöglichkeiten eliminiert.

Stattdessen werden bei PepeNode Strategie, Präzision und Optimierung belohnt. Je klügere Entscheidungen die Spieler treffen, umso höhere Belohnungen sind möglich. So lassen sich etwa die verschiedenen Nodes auswählen und dabei aufeinander abstimmen, wie gut sie miteinander arbeiten.

Ebenso werden Möglichkeiten für Aufrüstungen und Erweiterung geboten. Somit lässt sich das Mining skalieren, um die Hashrate und die täglichen Belohnungen in Echtzeit zu maximieren.

PepeNode stellt somit eine neue Art des Krypto-Minings dar, welche wettbewerbsorientiert und interaktiv sowie von jedem zugänglich ist. Im Unterschied zu dem hohen Mengen von Strom, welche das Bitcoin-Netzwerk benötigt, ist das virtuelle Mining sauberer und benötigt praktisch keinen Strom, womit es deutlich nachhaltiger operiert.

Im Vergleich zu dem Staking ist es zudem eine spannendere Möglichkeit, um Belohnungen zu verdienen. Denn diese hängen davon ab, wie strategisch die Spieler ihre Mining-Rigs verwalten und optimieren.

Sollte sich das neue Konzept von PepeNode durchsetzen, könnte es nach Play-to-Earn die nächste große Entwicklung der Kryptoindustrie werden sowie neu definieren, wie Blockchain-Projekte Beteiligung und Strategie in realen Wert umwandeln.

Krypto-Mining der beliebtesten Memecoins

Bitcoin ist nach wie vor der Hauptgrund, weshalb sich noch immer Menschen mit dem Krypto-Mining auseinandersetzen. Denn es ist noch immer die digitale Infrastruktur, welche mit ihren Eigenschaften als Wertspeicher am ehesten mit Gold gleichgesetzt wird.

Deshalb versuchen die Solo-Miner auch immer noch ihr Glück. Schließlich würden sie bei einem Erfolg mit einem Block heute mehr als 360.000 USD erhalten, da die Blockbelohnung derzeit bei 3,125 BTC plus Netzwerkgebühren liegt.

Führende Krypto-Analysten wie Tom Lee von Fundstrat und Arthur Hayes von BitMEX erwarten noch immer, dass Bitcoin in diesem Jahr steigen und einen Preis von 250.000 USD erreichen könnte. Dies wäre im Vergleich zum aktuellen Niveau ein weiterer Anstieg von 2,3x.

Für TradFi-Investoren ist es ein Strike, während solche Renditen von Memecoin-Anstiegen verwöhnte Kryptoinvestoren nur noch wenig reizen. Schaut man sich beispielsweise Fartcoin an, so wurde dieser erst im Oktober gestartet und ist im Vergleich zu seinem Allzeittief noch immer 1.704 % im Plus, was somit 17x entspricht. Wer hingegen nahe dem Allzeithoch verkauft hat, der konnte einen Gewinn von rund 12.285 % erzielen, beeindruckende 124x.

Quelle: https://www.coingecko.com/en/coins/fartcoin

Ein weiteres Beispiel ist der Frosch-Coin Pepe. Im Vergleich zu seinem Tiefstand vom Februar 2023 ist er um 12.518 % gestiegen, was somit einem Gewinn von 125x entspricht. Sofern hingegen bei dem Allzeithoch im Dezember 2023 verkauft wurde, wären sogar 50.762 % möglich gewesen - eine Rendite von 509x.

Quelle: https://www.coingecko.com/en/coins/pepe

Im Vergleich zu diesen Beispielen wirkt der potenzielle Anstieg von Bitcoin mit 2,3x sehr bescheiden. Deshalb haben sich die Memecoins in der letzten Zeit auch zu einem der führenden Sektoren der Kryptoindustrie entwickelt. Ein weiterer Grund für ihre Beliebtheit neben den hohen Gewinnen ist die leichte Zugänglichkeit.

Ebenso leicht zugänglich ist der neue PepeNode, wobei die Idee mit dem virtuellen Mining-Spiel ergänzt wird, bei dem Memecoins wie Pepe und Fartcoin verdient werden können. Vergütet werden die Zusatzbelohnungen in hochfliegenden Memetoken entsprechend der Rangliste des Spiels.

So können Sie PEPENODE vor der Markteinführung kaufen

Wenn Sie sich den anderen Investoren anschließen wollen, welche das Potenzial in dem virtuellen Mining erkannt haben, öffnen Sie die Website von PepeNode. Dort werden ETH, BNB, USDT (ERC-20 und BEP-20) und Bankkarten akzeptiert.

Teilgenommen werden kann an dem Presale mit jedem digitalen Portemonnaie, jedoch ist die Best Wallet aufgrund ihrer Vorzüge für Vorverkäufe empfehlenswert. In dieser ist der Presale auch direkt unter Upcoming Tokens zu finden.

Der Smart Contract von PepeNode wurde von Coinsult gründlich geprüft, damit frühe Investoren vor den größten Sicherheitsrisiken bewahrt bleiben.

Verbinden Sie sich auf X und Telegram mit der Community von PepeNode, um rechtzeitig von den neuesten Entwicklungen zu erfahren.

Jetzt mehr über PepeNode erfahren!

