BlackRock revolutioniert Bitcoin-Zugang: iShares ETP startet in London

Der weltweit größte Vermögensverwalter BlackRock hat sein iShares Bitcoin Exchange-Traded Product (ETP) an die Londoner Börse gebracht. Die Notierung stellt einen wichtigen Meilenstein in der Zugänglichkeit von digitalen Vermögenswerten im Vereinigten Königreich dar und bietet institutionellen Qualitätszugang zu Bitcoin über ein reguliertes Produkt. Diese Einführung macht BlackRock zu einer der führenden Brücken zwischen der traditionellen Finanzwelt und dem schnell aufstrebenden Universum digitaler Vermögenswerte.

BlackRock's iShares Bitcoin ETP (IB1T) bietet kosteneffizienten Zugang

BlackRock verkündete die Einführung von IB1T mit Begeisterung und sagte seinen Anhängern: "Wir öffnen den Zugang zu digitalen Vermögenswerten - unser iShares Bitcoin ETP wird an der Börse in Großbritannien gehandelt!" Der Fonds ist so strukturiert, dass er den CME CF Bitcoin Reference Rate nachbildet, was den Teilnehmern direkten Zugang zu den Preisbewegungen von Bitcoin ermöglicht, ohne dass Investoren die Münzen erwerben oder halten müssen.

Im Gegensatz zu spekulativen Token oder unregulierten Angeboten ist IB1T vollständig durch echte Bitcoins abgesichert, die in einem sicheren Cold Storage Wallet bei Coinbase Custody gespeichert sind. Ein weiterer wesentlicher Vorteil des iShares Bitcoin ETP ist seine kosteneffiziente Struktur. Es erhebt eine Gebührenquote von 0,15% und ist damit das günstigste derartige Bitcoin-Produkt, das derzeit erhältlich ist, wobei BlackRock bis Dezember 2025 auf Gebühren verzichtet.

Großbritanniens Öffnung für digitale Vermögenswerte

Die Einführung von IB1T ist ein bedeutender Schritt in der Herangehensweise des Vereinigten Königreichs an Krypto-Investitionen. Die britischen Regulierungsbehörden waren bisher vorsichtig und zögerten, die gleiche Art von kryptobasierten börsengehandelten Produkten zu fördern, die an ausländischen Börsen existieren.

Letztes Jahr verbot die FCA den Verkauf von Krypto-Derivaten und ETPs an Privatanleger aufgrund erratischer Preisbewegungen und des Investitionsrisikos. Doch das finanzielle Umfeld wandelt sich. Die Nachfrage nach Bitcoin von institutionellen Investoren hat stark zugenommen, und die regulatorische Landschaft hat sich verändert. Die Präsenz von IB1T an der LSE bestätigt den Marktglauben, dass Bitcoin eine legitime Anlageklasse für traditionelle Finanzmärkte ist.

Bitcoin Hyper Presale: Layer-2-Innovation für das Bitcoin-Ökosystem

Während BlackRock seine eigene institutionelle Glaubwürdigkeit in Bitcoin-Investitionen einbringt, lebt und gedeiht die Innovation auf der technischen Blockchain-Seite weiter. Ein solches Beispiel ist Bitcoin Hyper, ein Layer-2-Netzwerk, das entwickelt wurde, um die Fähigkeiten und Skalierbarkeit von Bitcoin zu verbessern.

Bitcoin Hyper wurde für günstige und schnelle Bitcoin-Transaktionen entwickelt und bietet potenziellen Support für Staking (als Masternode), dezentrale Finanzanwendungen (DeFi) und On-Chain-Apps (dApps). Die native Währung, $HYPER, ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Ökosystems - für lokale Transaktionen, Staking und Governance. Derzeit befindet sie sich in der frühen Phase des Vorverkaufs und hat sich bereits als eine der stärksten Krypto-Startideen für 2025 etabliert.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.