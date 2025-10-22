Die Zusammenarbeit stellt sicher, dass Innovatoren von wichtigen Ressourcen profitieren, um bahnbrechende Lösungen zu schützen und voranzutreiben

XPRIZE, weltweit führend in der Konzeption und Durchführung von Incentive-Wettbewerben zur Lösung der größten Herausforderungen der Menschheit, und Avanci, unabhängiger Weltmarktführer für One-Stop-Plattformen zur Lizenzierung geistigen Eigentums, gaben heute eine Partnerschaft bekannt, um XPRIZE-Innovatoren zu unterstützen.

Seit mehr als drei Jahrzehnten haben XPRIZE-Wettbewerbe mutige Lösungen hervorgebracht, die weit über den Wettbewerb selbst hinausgehen und ganze Branchen verändern, neue Technologien inspirieren und ein außergewöhnliches globales Ökosystem von Innovatoren schaffen, die sich der Problemlösung verschrieben haben. Diese Partnerschaft mit Avanci stellt sicher, dass XPRIZE-Teams und -Alumni Zugang zu dem Fachwissen und den Ressourcen haben, die sie benötigen, um ihre Wirkung in der realen Welt zu schützen, zu skalieren und zu verstärken, indem sie auf das Fachwissen und die Erfahrung von Avanci im Bereich des Schutzes und der Lizenzierung von geistigem Eigentum (IP) zurückgreifen können. Die maßgeschneiderte Unterstützung von Avanci wird diesen Unternehmern helfen, ihre bahnbrechenden Innovationen zu schützen, sich in komplexen Lizenzlandschaften zurechtzufinden und sie für größeren Erfolg zu positionieren.

"Die Auswirkungen unserer Arbeit reichen weit über den Abschluss eines XPRIZE-Wettbewerbs hinaus die Auswirkungen der teilnehmenden Teams prägen auch lange nach der Preisverleihung weiterhin ganze Branchen und verbessern das Leben der Menschen", sagte Anousheh Ansari, CEO von XPRIZE. "Unsere Innovatoren haben mehr als 9.700 Patente angemeldet, und es werden immer mehr, für Arbeiten, die weltweit echte Veränderungen bewirken. Mit dem Fachwissen von Avanci helfen wir ihnen, diese bahnbrechenden Innovationen zu schützen und zu skalieren, um in jedem Sektor eine nachhaltige Wirkung zu erzielen."

Kasim Alfalahi, Gründer und CEO von Avanci, fügte hinzu: "Wir sind inspiriert von der Mission von XPRIZE, die größten Herausforderungen der Menschheit durch Innovation zu lösen. Unser Team verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich geistiges Eigentum und Lizenzierung bei vielen der weltweit führenden Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Durch unsere frühzeitige Einbindung in den kreativen Prozess können wir Innovatoren dabei unterstützen, ihre Lösungen zu schützen und zu skalieren, um eine maximale Wirkung zu erzielen. Unsere Organisationen ergänzen sich perfekt. Gemeinsam können wir Innovatoren dabei helfen, ihre Vision einer besseren Welt zu verwirklichen."

Avanci hat mehrere XPRIZE-Teams in sechs verschiedenen XPRIZE-Wettbewerben beraten, darunter auch Teilnehmer des kürzlich verliehenen XPRIZE Rainforest-Wettbewerbs. Ein bemerkenswertes Beispiel ist die Unterstützung des Unternehmens für Map of Life Solutions (MOL), das als eines der führenden Teams 2 Millionen US-Dollar für die Demonstration der innovativsten Technologie zur Erforschung der biologischen Vielfalt der Erde gewann.

Da Map of Life Solutions die Kommerzialisierung seiner Biodiversitäts-Intelligence-Plattform und die Erweiterung des Zugangs zu skalierbaren Tools zur Messung der biologischen Vielfalt anstrebt, wandte sich das Unternehmen mit komplexen Fragen zum geistigen Eigentum und zur Datenlizenzierung für grundlegende globale Biodiversitäts-Datensätze an Avanci. Avanci unterstützte das Unternehmen durch rechtliche und strategische Beratung zur Klärung der Datenverwendungsrechte und zur Bewertung der Möglichkeiten zum Schutz des geistigen Eigentums.

"Die Unterstützung von Avanci hat uns geholfen, einen der wichtigsten Schritte auf dem Weg zur Umwandlung einer globalen Plattform für Biodiversitätswissenschaften in ein tragfähiges Geschäft zu meistern", sagte Chrissy Durkin, CCO von Map of Life Solutions. "Dank ihrer Expertise konnten wir darauf vertrauen, dass unsere datengesteuerte Innovation verantwortungsbewusst skaliert werden kann unter Schutz unserer Technologie und der Integrität der dahinterstehenden Wissenschaft."

Avanci unterstützte auch BIOSORRA, einen Teilnehmer des XPRIZE Carbon Removal-Wettbewerbs, ein Unternehmen, das sich auf Lösungen zur Kohlenstoffentfernung durch Biokohle konzentriert. Ziel war es, eine robuste Strategie zum Schutz geistigen Eigentums zu entwickeln, die die wissenschaftlichen und technologischen Innovationen des Unternehmens schützt und gleichzeitig die Skalierbarkeit, die Geschäftsziele und die positiven Auswirkungen seiner Arbeit unterstützt.

"Wir haben das Fachwissen von Avanci genutzt, um das Rahmenwerk für geistiges Eigentum von BIOSORRA zu stärken und sicherzustellen, dass es sich parallel zu unserem Wachstum weiterentwickelt, unsere technologischen Fortschritte zum Wohle der Markenreputation schützt und unsere missionsorientierte Innovation stärkt", sagte Inés Serra Baucells, Mitbegründerin und CEO von BIOSORRA.

Die nächste Phase der Partnerschaft zwischen Avanci und XPRIZE besteht in der Entwicklung von Tools zum Schutz und zur Unterstützung von geistigem Eigentum, die im Alumni-Netzwerk von XPRIZE mit 650 Teams gemeinsam genutzt werden können.

Die Bekanntgabe der Partnerschaft erfolgt im Vorfeld der jährlichen Visioneering-Veranstaltung von XPRIZE, die vom 23. bis 25. Oktober 2025 in Malibu, Kalifornien, stattfindet und zu der Führungskräfte aus aller Welt zusammenkommen, um zukünftige Preis-Konzepte zu erörtern. Avanci wird als Sponsor der Veranstaltung auftreten und an einer Podiumsdiskussion teilnehmen, um Einblicke und erste Erkenntnisse aus der Unterstützung der XPRIZE-Teams im Rahmen dieser neuen Zusammenarbeit zu teilen.

Über XPRIZE

XPRIZE ist weltweit führend in der Konzeption und Durchführung von groß angelegten Wettbewerben zur Lösung der größten Herausforderungen der Menschheit. Seit über 30 Jahren demokratisiert unser einzigartiges Modell Crowdsourcing-Innovationen und wissenschaftlich skalierbare Lösungen, die eine gerechtere und reichhaltigere Zukunft beschleunigen. Spenden Sie, erfahren Sie mehr und gestalten Sie gemeinsam mit uns eine Welt des Überflusses unter xprize.org.

Über Avanci

Avanci ist davon überzeugt, dass die Weitergabe patentierter Technologien einfacher sein kann. Als globaler, unabhängiger Vermittler, der weder im Besitz noch unter der Kontrolle von Lizenzgebern oder Lizenznehmern steht, arbeitet Avanci an der Schnittstelle verschiedener Branchen. Unsere Komplettlösungen sind darauf ausgelegt, den Lizenzierungsprozess effizienter, bequemer und vorhersehbarer zu gestalten. Seit 2016 treibt Avanci Innovationen voran, indem es über seine Lizenzierungsplattformen Verbindungen herstellt. www.avanci.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251022569304/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Caitlin Chase

Senior Director of Communications

Caitlin.chase@xprize.org

210-386-1785

Ryan Peal

Senior Vice President, Marketing Communications

media@avanci.com

310-490-1915