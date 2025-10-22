Das US-Energieministerium hat die endgültige Nicht-FTA-Ausfuhrgenehmigung für die CP2-Anlage von Venture Global in Cameron Parish, Louisiana, erteilt. Mike Sabel, CEO von Venture Global, gab folgende Erklärung ab:

"Venture Global ist dankbar für die endgültige Genehmigung von CP2 durch die Trump-Regierung. Dieses wichtige Projekt wird die Verbündeten der USA über Jahrzehnte hinweg mit kostengünstigem Flüssigerdgas versorgen, Tausende von Arbeitsplätzen sichern und sich äußerst positiv auf die Handelsbilanz der USA auswirken. Die Realisierung des CP2-Projekts schreitet zügig voran, und wir freuen uns darauf, das Projekt sicher und schnell voranzutreiben, um ab 2027 in Rekordzeit neues LNG auf den Weltmarkt zu bringen."

Über Venture Global

Venture Global ist ein US-amerikanischer Produzent und Exporteur von kostengünstigem Flüssigerdgas (LNG) mit einer Produktions-, Bau- und Entwicklungskapazität von über 100 MTPA. Venture Global begann 2022 mit der Produktion von LNG in seiner ersten Anlage und ist heute einer der größten LNG-Exporteure in den Vereinigten Staaten. Das vertikal integrierte Geschäft des Unternehmens umfasst Vermögenswerte entlang der gesamten LNG-Lieferkette, darunter LNG-Produktion, Erdgastransport, Verschiffung und Regasifizierung. Die ersten drei Projekte des Unternehmens, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG und CP2 LNG, befinden sich in Louisiana entlang der amerikanischen Golfküste. Venture Global entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung.

Contacts:

Investorenkontakt:

Ben Nolan

IR@ventureglobalLNG.com

Medienkontakt:

Shaylyn Hynes

press@ventureglobalLNG.com