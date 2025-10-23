Die Cloud-native Plattform von Volante vereinheitlicht die Zahlungsvorgänge der BACB über SWIFT, CHAPS, Faster Payments, BACS und mehr

Volante Technologies, der weltweit führende Anbieter von Payments as a Service (PaaS), gab heute eine neue Partnerschaft mit der British Arab Commercial Bank (BACB) bekannt, um die Infrastruktur der Zahlungsabwicklung für die Bank zu modernisieren und die Altsysteme durch eine Cloud-native Plattform zu ersetzen.

Die BACB wird die PaaS-Lösung von Volante einsetzen, um ihr gesamtes Zahlungsvolumen über mehrere Zahlungssysteme hinweg zu automatisieren und zu optimieren, darunter SWIFT MT/ISO 20022, CHAPS, Faster Payments, BACS und interne Überweisungen. Das System von Volante ermöglicht es der BACB, sich von veralteten Systemen und manuellen Prozessen zu lösen, sodass die Bank ihre Straight-Through-Processing-Rate erhöhen und ihren Kunden weiterhin einen erstklassigen Service bieten kann.

Die BACB ist eine internationale Großkundenbank mit einem Vermögen von 4,4 Milliarden US-Dollar, die ihren Kunden, die auf Entwicklungsmärkten in Afrika und dem Nahen Osten sowie aus ihnen heraus Handel treiben, eine Reihe von Handelslösungen bietet. Die Bank suchte nach einem strategischen Partner mit technologischen Fähigkeiten und kultureller Übereinstimmung, um ihre Zahlungsinfrastruktur zu modernisieren.

Volante erfüllte diese Anforderungen mit seiner bewährten Fähigkeit, moderne, skalierbare und konforme Zahlungsabwicklung über PaaS zu bieten, sowie mit einer starken kulturellen Übereinstimmung und Vertrauen. Die Partnerschaft ist ein Beweis für die technologische Führungsrolle von Volante und seine Fähigkeit, Cloud-native Zahlungslösungen anzubieten, die auf komplexe betriebliche und regulatorische Anforderungen zugeschnitten sind.

"Volante war aus mehreren Gründen die beste Wahl", so Ross McNay, Chief Operating Officer bei der BACB. "Wir haben nach einem Partner gesucht, der über die Technologie verfügt, unsere Zahlungsinfrastruktur zu optimieren und unsere Mission voranzubringen, Kunden und Communities zum Erfolg zu verhelfen. Aber auch die kulturelle Übereinstimmung ist sehr wichtig: Wir zeichnen uns durch unseren maßgeschneiderten Service und unser Engagement für langfristige, persönliche Beziehungen zu unseren Kunden aus. Daher war es entscheidend, einen Partner zu finden, der diesen Ansatz versteht und unterstützt."

"Volante hat uns beides geboten. Mit ihrer PaaS-Lösung können wir eine Vielzahl von Zahlungssystemen auf einer einzigen, integrierten Plattform verwalten, was für maximale Benutzerfreundlichkeit sorgt. Der Übergang erfolgte schnell und nahtlos. Wir freuen uns über die reibungslose Erfahrung, die wir unseren Kunden bieten können, und über die enorme Zeitersparnis für unser Team."

"Wir sind stolz darauf, die BACB bei der Modernisierung ihres Zahlungssystems zu unterstützen", sagte Vijay Oddiraju, Mitbegründer und CEO von Volante Technologies. "PaaS ist darauf ausgelegt, den Anforderungen zukunftsorientierter Institutionen wie der BACB gerecht zu werden, und bietet Automatisierung, Skalierbarkeit und nahtlose Integration sowohl mit internen Systemen als auch mit den Infrastrukturen externer Märkte."

Weitere Informationen zu Payments-as-a-Service von Volante Technologies finden Sie unter https://www.volantetech.com/payments-as-a-service/.

Volante Technologies ist der vertrauenswürdige Partner für die Modernisierung von Cloud-Zahlungen für Finanzunternehmen weltweit und gibt ihnen die Freiheit, sich in Rekordgeschwindigkeit weiterzuentwickeln und innovativ zu sein. Echtzeitfähig, API-fähig und ISO 20022-konform: Die Payments-as-a-Service-Lösung von Volante und die zugrunde liegende Low-Code-Plattform verarbeiten täglich Millionen geschäftskritischer Transaktionen im Wert von mehreren Billionen. Zu den Kunden von Volante zählen vier der fünf weltweit führenden Geschäftsbanken, sieben der zehn größten US-Banken und zwei der weltweit größten Kartennetzwerke. Weitere Informationen finden Sie unter www.volantetech.com und linkedin.com/company/volante-technologies.

