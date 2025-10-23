SEOUL, Südkorea, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novachips Co., Ltd., ein innovativer Anbieter von Flash-Speicherlösungen, hat heute die Markteinführung des NN765R bekanntgegeben, einer maßgeschneiderten COTS (Commercial Off-The-Shelf) M.2-SSD, die speziell für die hohen Anforderungen von Satelliten- und Embedded-System-Anwendungen entwickelt wurde.

Der NN765R wurde entwickelt, um seine Komponenten durch spezielle Beschichtungsmaterialien vor Niedrigenergieprotonen zu schützen, während eine verbesserte ECC-Technologie (Error Correction Code) und Firmware-Wiederherstellungstechnologie Bitfehler korrigieren, die durch die Einwirkung von Hochenergieprotonen verursacht werden.

Dank der Nutzung von Fachwissen aus der Luftfahrtelektronik bietet der NN765R außergewöhnliche Zuverlässigkeit bei extremen Temperaturen und verbraucht dabei weniger als 3 Watt Strom - selbst bei voller Geschwindigkeit mit einer Lese-/Schreibgeschwindigkeit von bis zu 3 GB/s. Um mechanische Robustheit zu gewährleisten, erfüllt die SSD die MIL-STD-810G-Normen für Stoß- und Vibrationsfestigkeit und verfügt über ein verstärktes Gehäuse, das mit zwei seitlichen Schrauben gesichert ist.

"Protonen, die vom Magnetfeld der Erde eingefangen werden, sind eine Hauptursache für Fehler und Ausfälle in elektronischen Bauteilen, die in Satellitenumgebungen betrieben werden", erklärt Sejong Yoo, General Manager von Novachips. "Unsere maßgeschneiderte COTS M.2 SSD hat gezeigt, dass sie einem Protonenfluss standhält, der mehr als 1.000 Mal höher ist als in der tatsächlichen Satellitenumgebung. Damit ist sie eine effiziente lokale Speicherlösung mit hoher Bandbreite, wo herkömmliche Speicherkomponenten für den Weltraumeinsatz nicht mithalten können."

Die NN765R-Serie wird in einem standardmäßigen doppelseitigen M.2-80-mm-Formfaktor mit Kapazitäten von 330 GB, 660 GB, 1 TB und 2 TB angeboten. Die strahlungsabschirmenden Materialien und die maßgeschneiderte Firmware können auch an andere Formfaktoren angepasst werden, um spezifische Projektanforderungen zu erfüllen.

Mit seiner Kombination aus Strahlungsbeständigkeit, Energieeffizienz und hoher Leistung bietet der NN765R eine kostengünstige und zuverlässige Lösung für Satelliten- und Luftfahrtsysteme der nächsten Generation.

Preise und Verfügbarkeit

Die Produkte der Serie NN765R sind ab sofort für den Versand an Kunden verfügbar. Für technische Unterlagen, einschließlich des Datenblatts und des Protonentestberichts, wenden Sie sich bitte an sales@novachips.com.

Über Novachips

Novachips ist ein führender Anbieter einer breiten Palette von Flash-Speicherprozessoren und Speichermodulen mit bahnbrechender Kapazität und Skalierbarkeit. Novachips hat Flash-Speicher von Grund auf neu konzipiert und bietet die branchenweit fortschrittlichsten Funktionen mit hoher Speicherkapazität für Unternehmen, Industrie, Militär und andere geschäftskritische Anwendungen. Die Produkte von Novachips basieren auf der einzigartigen Hardware- und Firmware-Architektur des Unternehmens, welche die Skalierbarkeit, Leistung und Zuverlässigkeit von SSDs, die NAND-Flash verwenden, übertrifft. Novachips wurde im Jahr 2009 gegründet und verfügt über Niederlassungen in Pangyo, Südkorea.

Weitere Informationen finden Sie unter www.novachips.com

Abbildung 1: Maßgeschneiderte COTS-M.2-SSD im Protonenstrahltest.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a9b54490-883e-417b-97d4-d320432fd457