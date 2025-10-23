OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Urheberrechtsstreit AfD/Weimer

Jahrelang haben Politiker davon profitiert, dass Reden, Interview-Ausschnitte und andere Verlautbarungen im zur Weimer Media Group gehörenden Debattenmagazin "The European" als Autoren-Stücke veröffentlicht wurden. Das garantierte Aufmerksamkeit und Reichweite; deshalb nahm offensichtlich niemand Anstoß daran. Nun versucht die AfD Weimer, Mitgesellschafter der Media Group, daraus einen Strick zu drehen. Stehen die Vorwürfe im Zusammenhang mit Weimers Kritik an US-Techkonzernen und seinem Plan für eine Digitalabgabe, die Washington ein Dorn im Auge ist? Es wäre nicht das erste Mal, dass sich die AfD zur Helferin von Trumps Politik macht. Das Ziel der Attacke ist offenkundig weniger die Sache als die Diskreditierung der Person Weimer./yyzz/DP/zb