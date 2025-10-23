Unter den mehr als 300 Unternehmen der Calix-Partnergemeinschaft würdigen die Auszeichnungen diejenigen, die sich durch außergewöhnliche Geschäftstransformation, Innovation, Einfluss auf die Gemeinschaft, Marktführerschaft und hervorragende Schulungsleistungen auszeichnen, und ehren gleichzeitig herausragende internationale und nordamerikanische Partner

Diese Woche gab Calix, Inc. (NYSE: CALX) die Gewinner der 2025 Partner Awards auf der Calix ConneXions bekannt. Diese Auszeichnungen würdigen vorbildliche Unternehmen, die eine einheitliche Vision umsetzen: Sie ermöglichen es gemeinsamen Breitbanddienstanbietern (BSP), ihre Geschäftsabläufe zu vereinfachen, Innovationen für ihre Kunden zu entwickeln und den Wert für ihre Mitglieder, Investoren und Gemeinden zu steigern.

Durch die Bereitstellung von branchenführendem Fachwissen, Beratung, praktischer Unterstützung und innovativen Lösungen ermöglichen die Partner von Calix den BSPs, ihre Investitionen in die Calix Broadband Platform und die SmartLife Managed Services optimal zu nutzen. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Breitbandindustrie und tragen zum Erfolg gemeinsamer Kunden bei. Auf dieser soliden Grundlage beschleunigen BSPs jeder Größe ihre Transformation zu Breitband-Erlebnisanbietern (BXPs) und sind ideal positioniert, um den Wert der agentenbasierten KI-Calix-Plattform zu erschließen.

Die diesjährigen Gewinner veranschaulichen, wie Calix transformative Möglichkeiten in seinem umfangreichen Netzwerk aus über 300 Vertriebspartnern und Lösungspartnern sowie strategischen Allianzen fördert.

Die Gewinner des 2025 Calix Partner Award:

"Calix Partner Award for Innovation": Camvio unterstützt BSPs dabei, eine Kundenbindungsrate von 100 Prozent zu erreichen. Camvio verändert die Arbeitsweise von BSPs und deren Dienstleistungen für ihre Gemeinden durch Automatisierung und operative Transparenz. Durch die umfassende Integration auf API-Ebene mit Calix Cloud® kann Camvio die Bereitstellung, Abrechnung und Selbstverwaltung für Abonnenten automatisieren, wodurch die Umsatzrealisierung beschleunigt und das Kundenerlebnis verbessert wird. Die integrierte Lösung ermöglichte es CoastConnect, mehrere Tausend neue Abonnenten zu gewinnen, eine Nutzungsrate der Command IQ®-App von 60 Prozent zu erreichen und eine Kundenbindungsrate von 100 Prozent aufrechtzuerhalten.

"Calix Partner Award Training Achievement": Clearcable Inc. hat 100 Prozent der Calix-Schulungspläne erfolgreich abgeschlossen. Das Team von Netzwerkexperten bei Clearcable verkörpert, was es bedeutet, Schulungen zu einer grundlegenden Strategie zu machen. Ihr Team hat die Calix-Schulungsprogramme für Vertrieb und Technik zu 100 Prozent abgeschlossen, wobei vier Teammitglieder im Calix Certified Partner Program eine Punktzahl von über 94 Prozent erreicht haben. Diese Investition ermöglicht es einem geschulten Team, einen konsistenten Kundennutzen zu bieten, Beziehungen durch Beratungsgespräche zu stärken und die Vertriebsleistung zu steigern.

"Calix Partner Award for Business Transformation": GLDS und Conexon Connect unterstützen die Automatisierung bei Kunden, fördern Paket-Upgrades und steigern den Umsatz. GLDS und Conexon Connect werden gemeinsam für ihre vorbildlichen Geschäftstransformationen ausgezeichnet. GLDS und Conexon Connect haben gemeinsam den Betrieb des Anbieters von mehreren Systemen auf eine integrierte, skalierbare und KI-fähige Plattform umgestellt. In Zusammenarbeit mit Calix hat GLDS maßgeschneiderte Datenmigrationen entwickelt und die Datenintegrität um 25 Prozent verbessert. Darüber hinaus führten die Teams eine KI-gestützte Validierung, Echtzeit-Serviceaktivierungen und Personalisierung über die Calix Cloud ein Automatisierungsfunktionen, die es Conexon ermöglichten, ein besseres Kundenerlebnis zu bieten, den Umsatz durch einfache, vom Kunden selbst durchgeführte Paket-Upgrades zu steigern und das Volumen der paketbezogenen Anrufe um 40 Prozent zu reduzieren.

"Calix Partner Award for Market Impact": Irby unterstützt Elektrizitätsgenossenschaften und öffentliche Energieversorger dabei, neue Einnahmequellen zu erschließen und die Entwicklung ländlicher Gebiete zu fördern. Irby Utilities(Irby) bietet eine umfassende Lösung, die Elektroprodukte mit Breitbandlösungen kombiniert. Ihre Stärke liegt in den engen Kundenbeziehungen und der praktischen Unterstützung, die einen Mehrwert über die Technologie hinaus bieten. Ihre Wirkung ist offensichtlich: Irby verwandelte die Stadtwerke von Mailand von einem Kundenabwanderungsrisiko in einen starken Befürworter von Calix. Mit dem Ziel, vor der landesweiten Einführung im Jahr 2026 über 100 Vertriebsmitarbeiter zu schulen, sorgt Irby für eine messbare Marktdynamik im gesamten Bereich der Breitbandversorgung durch Versorgungsunternehmen.

"Calix Partner Award for Community Impact": JSI unterstützt BSP bei der Sicherung von Finanzmitteln in Höhe von 29,5 Millionen US-Dollar. JSI unterstützt den Aufbau von Netzwerken in Stammes- und ländlichen Gemeinden, die sichere, hochwertige und nachhaltige Erfahrungen bieten. Sie begleiteten die Nushagak Cooperative bei einer anspruchsvollen technischen Neuausrichtung, die mit geografischen Herausforderungen und dringenden Fristen für Leistungstests verbunden war. JSI ermöglichte einen erfolgreichen Übergang zu einer zukunftsfähigen Calix-Lösung und unterstützte das Team in Nushagak dabei, Fördermittel in Höhe von mehr als 29,5 Millionen US-Dollar zu sichern.

"North American Partner of the Year": netElastic bietet strategische Ausrichtung und innovative technische Führungskompetenz. netElastic bietet agile, leistungsstarke Routing-Lösungen, die sich nahtlos in die Calix-Plattform integrieren lassen und BSPs tiefere Einblicke, eine optimierte Netzwerkarchitektur und ein verbessertes Netzwerkmanagement ermöglichen. netElastic unterstützt BSPs wie Swoop Fiber und Vero Networks dabei, das Kundenerlebnis zu verbessern, Kosten zu senken und Netzwerke zu optimieren.

"Calix International Partner of the Year": Dr. Michaelis Consult fördert die Kundenwirkung und das Umsatzwachstum in Deutschland. Das Team von Dr. Michaelis Consult ist ein idealer strategischer Partner, der die Calix-Plattform vollständig übernommen und in ein Kompetenzzentrum investiert hat. Sie unterstützen Kunden beim Übergang zu XGS-PON mit schnellen Bereitstellungsmöglichkeiten, wie ein Proof-of-Concept-Projekt mit den Stadtwerken Schwedt gezeigt hat, das in weniger als vier Wochen abgeschlossen wurde und die Grundlage für die vollständige Bereitstellung im Jahr 2025 bildet. Dr. Michaelis Consult schafft Vertrauen, demonstriert technische Führungskompetenz und fördert die internationale Dynamik.

John Durocher, Chief Customer Officer bei Calix, erklärte: "Unsere Partner-Community beschleunigt die Transformation von Breitbanddienstanbietern zu echten Anbietern von Breitband-Erlebnissen. Durch umfassende Integration, gemeinsame Innovation und ein unerschütterliches Engagement für den Erfolg unserer Kunden unterstützen unsere Partner Anbieter dabei, ihre Abläufe zu vereinfachen, Innovationen für ihre Abonnenten zu entwickeln und den Wert für ihre Mitglieder, Investoren und Gemeinden zu steigern. Diese Preisträger verkörpern, was möglich ist, wenn Partnerschaften Technologie in messbares Wachstum und dauerhaften Erfolg verwandeln."

Über Calix

Calix, Inc.(NYSE: CALX) Calix ist ein Unternehmen, das sich auf agentenbasierte KI-Cloud- und Appliance-basierte Plattformen sowie Managed Services spezialisiert hat. Kommunikationsdienstleister nutzen die Calix-Agentenplattform und Managed Services, um Abläufe, Interaktion und Service zu vereinfachen, Innovationen für ihre Verbraucher, Unternehmen und kommunalen Abonnenten zu entwickeln und ihren Wert für Mitglieder, Investoren und die Gemeinden, denen sie dienen, zu steigern.

Unsere umfassende agentenbasierte KI-Plattform und unsere Managed Services demokratisieren die Datennutzung und ermöglichen es unseren Kunden jeder Größe, effizient zu arbeiten, Abonnenten zu gewinnen und außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten. Calix hat es sich zur Aufgabe gemacht, in Zusammenarbeit mit unserem wachsenden Ökosystem kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben, um die Transformation unserer Kunden und ihrer Communities zu unterstützen.

